Procede alla grande la messa in opera delle linee di produzione della nuova fabbrica Tesla poco fuori Berlino, in Germania: la nuova, modernissima sede produttiva di Tesla ha raggiunto l’importante traguardo di produzione di 3000 esemplari di Tesla Model Y in una settimana, un dato che se ripetuto costantemente per un anno intero si traduce in 156.000 auto.

Grazie a questo importante risultato, Tesla potrà molto presto dire addio alle importazioni dalla Cina per il mercato del vecchio continente: sarà la sola fabbrica di Berlino a soddisfare la richiesta di auto elettriche di Tesla in Europa, mentre la fabbrica di Austin – che di recente ha raggiunto lo stesso traguardo di quella tedesca – si occuperà di coprire le richieste del mercato americano. Attenzione però, c’è una importante differenza tra le Model Y che nascono in Europa e quelle che nascono in Texas: solo quelle americane saranno dotate delle nuove batterie in formato 4680, mentre quelle prodotte in Europa continueranno a usare le “vecchie” celle 2170 – per ora non ci sono particolari differenze prestazionali tra le due varianti, ma in futuro tutto questo potrebbe cambiare.

I potenziali clienti Tesla che ad oggi sono scoraggiati dai lunghi tempi di attesa saranno contenti di sapere che la produzione in Europa sta finalmente raggiungendo il massimo livello consentito: dopo aver toccato le 3000 auto a settimana, l’obiettivo della Gigafactory di Berlino è quello di arrivare a quota 5000, così da produrre 250.000 auto all’anno, e secondo le previsioni dell’azienda si potrebbe centrare il risultato già nel corso del 2023. Il passo successivo sarà quello di ampliare e riorganizzare la Gigafactory di Berlino, così da poter avviare anche qui la produzione di celle 4680 così da uniformare la produzione delle Model Y, che ad oggi differisce sul tipo di batteria installato.

Alcuni mesi fa abbiamo avuto l’occasione di testare una recente Tesla Model Y, a questo link trovate la nostra prova.