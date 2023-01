Sono passati ormai diversi mesi da quando Tesla ha cambiato il fornitore dei freni per la sua Model Y Performance; inizialmente la casa americana – oggi con sedi di produzione in diverse parti del mondo – si affidava Brembo, che forniva freni ad alte prestazioni sia per l’asse anteriore sia per quella posteriore. La scorsa estate però Tesla ha deciso di affidarsi alla ditta Mando, fornitore di Kia e Hyundai, e da allora si è vista una chiara riduzione della dimensione dei freni della Model Y Performance, almeno per quanto riguarda l’asse posteriore.

Osservando bene i freni della Model Y Performance si può notare come il diametro del disco del freno sia lo stesso di quello trovato sulla Model Y Long Range, anche se è più spesso di 2mm per aumentarne la durata. Per evitare che questa modifica risultasse subito ovvia agli occhi del cliente, Tesla ha deciso di nascondere le pinze dei freni dietro a una copertura rossa che simula la presenza di una pinza dei freni maggiorata, ma si tratta solo di una cover di plastica. Di seguito potete vedere le immagini pubblicate dal profilo Twitter @ZEVcentric, che ci mostrano chiaramente la presenza della copertura di plastica che vuole assomigliare ai “vecchi” freni Brembo che Tesla utilizzava sulla Model Y Performance.

As we took delivery of our 2023 Model Y last month. At some point Tesla decided to put caliper covers on the Performance Y. What does that mean? It's a smaller caliper and a smaller rotor which is the same on LR. So now you are just paying for the same brakes just red. pic.twitter.com/FXinpySrTu

