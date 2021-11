Tesla: nuovo maxi-investimento in Cina, c’è di mezzo la Model 2?

Tesla annuncia un nuovo investimento da circa 200 milioni di dollari per GigaShanghai, nome con cui è conosciuta la fabbrica dell’azienda californiana in Cina. Il nuovo investimento andrà a rinnovare la struttura (già molto recente in realtà), aggiornando vari comparti dell’impianto con l’obiettivo di massimizzarne l’efficienza. I lavori d’aggiornamento alla fabbrica cinese di Tesla prenderanno il via già in questo mese di dicembre e termineranno nel corso del prossimo mese di aprile.

Durante questi mesi, la produzione della Tesla Model 3 e della Tesla Model Y, le due vetture realizzate dalla casa californiana nello stabilimento, continuerà senza sosta. Da notare, inoltre, che Tesla si prepara ad incrementare ulteriormente la capacità produttiva della GigaShanghai, attualmente accreditata di una capacità di oltre 450 mila unità all’anno.

Il nuovo investimento di Tesla servirà anche ad aumentare, notevolmente, la forza lavoro dello stabilimento. I dipendenti passeranno da circa 4 mila a ben 19 mila. Si tratta di un incremento davvero inaspettato in rapporto a quelli che sono gli attuali numeri dello stabilimento. Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Cina, l’investimento di Tesla potrebbe essere una conferma dell’imminente arrivo della Tesla Model 2, possibile nuova entry level della gamma.

Nel corso del prossimo mese di aprile, Tesla inizierà a ricevere le batterie a lama LFP. Tali batterie, secondo le prime stime, sarebbero ideali per una vettura di dimensioni contenute come potrebbe essere la nuova Model 2. È bene specificare, in ogni caso, che Tesla ha sempre negato la realizzazione di un’altra vettura e, in particolare, della Model 2 in tempi brevi. L’investimento per la fabbrica di Shanghai è però già approvato e pronto a partire. Ne sapremo di più a breve.