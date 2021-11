Tesla Model 3 Standard Range Plus: nuovo nome e maggiore autonomia

Alcune importanti novità stanno interessando la

Tesla Model 3 Standard Range Plus che riguardano, principalmente, una maggiore autonomia. Tuttavia, ancora, non sembra essere chiaro in che modo – la casa automobilistica di Elon Musk – sia riuscita a raggiungere questo nuovo risultato relativo all’incremento della percorrenza. Molto probabilmente, potrebbe trattarsi di fattori legati al miglioramento delle prestazioni del motore e delle batterie. Infatti, anche altre volta, Tesla è riuscita ad incrementare l’autonomia di alcuni veicoli lavorando proprio su tali componenti. Nel caso della Tesla Model 3 Standard Range Plus l’intervento effettuato è di fondamentale importanza.

Infatti, si ipotizza che siano state ottimizzate le batterie LFP che verranno utilizzate – quindi – su tutti i modelli Standard Range della casa automobilistica statunitense. Dunque, per avere la certezza di quanto affermato sin ora, sarà necessario attendere le notizie ufficiali che vanno divulgate dalla stessa azienda di Musk. Tuttavia, sembrerebbe che i dati relativi all’autonomia si riferiscono alle vetture con i cerchi proposti di serie. Dunque, se si opta per cerchi più grandi, il veicolo potrà percorrere meno chilometri. La berlina elettrica della casa statunitense, la Standard Range Plus, inoltre, sembra aver cambiato anche nome. Infatti, la vettura verrà indentificata solamente con la “dicitura” Model 3. Altra novità riguarda le prestazioni di accelerazioni poiché, queste ultime, saranno inferiori rispetto a quelle di prima.

Mettendo a confronto i valori telativi ad alcuni giorni fa, che fanno riferimenti alle diverse versioni della berlina, è possibile notare una diminuzione dell’autonomia solamente nella versione Performance. Infatti, la Model 3 è in grado di percorre 491 km (448 km in precedenza) e raggiunge una velocità massima 225 km/h. Inoltre, effettua uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi (5,6 secondi in precedenza). I km di autonomia della Model 3 Long Range restano invariati (614 km), raggiunge una velocità massima pari a 233 km/h ed effettua uno scatto da 0 a 100 km/h i 4,4 secondi. Come accennato poc’anzi, la versione Performance passa da 567 km di autonomia a 547 km. La velocità massima è di 261 km/h e lo scatto da 0-100 km/h viene effettuato in 3,3 secondi. I prezzi non hanno subito alcuna variazione e, in Italia, si partirà da un costo di 49.990 euro per la Model 3, 54.990 euro per la Long Range e 60.990 euro per la versione Performance.