Tesla presenta il Cyberquad: è il mini-quad elettrico per i più piccoli

Tesla ha annunciato la partenza delle vendite (negli USA) del Cyberquad. Non si tratta del nuovo veicolo che, in passato, Tesla ha confermato di voler includere come accessorio del Cybertruck. Il nuovo prodotto appena entrato in vendita è il Cyberquad for Kids. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio mini-quad elettrico realizzato seguendo un design che richiama il progetto originario del Cyberquad.

Il nuovo Cyberquad for Kids di Tesla si caratterizza per un’autonomia di funzionamento di circa 24 chilometri. Il veicolo è in grado registrare una carica completa della batteria in circa 5 ore. Lato prestazioni, invece, il Cyberquad può raggiungere una velocità massima di 16 km/h promettendo tanto divertimento ai giovanissimi utenti (il mini-quad è disponibile per bambini dagli 8 anni in su). Il peso massimo supportato dal veicolo è di 68 chilogrammi. Il Cyberquad presenta un telaio in acciaio, sospensioni regolabili, freni a disco posteriore e barre luminose a LED. Presente anche un sedile imbottito per rendere più comoda la posizione di guida.

Il nuovo veicolo presentato da Tesla è acquistabile, negli Stati Uniti, tramite lo store online dell’azienda. Per acquistare il nuovo Cyberquad for Kids è necessaria una spesa complessiva di 1.900 dollari. Tesla promette consegne in 2-4 settimane per il suo nuovo veicolo ma non garantisce la consegna entro le festività natalizie. Ad anticipare il debutto ufficiale del nuovo Cyberquad for Kids di Tesla è stato il chief designer dell’azienda, Il primo video del nuovo Cyberquad in azione è stato rilasciato da Franz von Holzhausen che ha pubblicato il seguente tweet con il primo video ufficiale del nuovo veicolo.