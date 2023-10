Tesla, risultati deludenti ma le cose vanno bene

Tesla ha pubblicato i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2023, lo scorso mercoledì pomeriggio, mostrando che non sono stati i migliori tre mesi per l'azienda: Tesla è ancora redditizia ma i margini si stanno restringendo e le spese stanno aumentando, due tendenze costanti dall'inizio dell'anno in corso.

Ha consegnato meno auto rispetto al Q2 e dovrà trovare case per quasi mezzo milione di veicoli elettrici entro la fine dell'anno, se vuole mantenere l'obiettivo di 1,8 milioni di auto nel 2023.

Tesla ha registrato un fatturato totale di 23,4 miliardi di dollari per il terzo trimestre del 2023, in aumento del 9% anno su anno. Tuttavia, i profitti lordi sono scesi del 22% anno su anno, con un calo del 44% dell'utile netto, nonostante abbia venduto più di 90.000 veicoli elettrici nel terzo trimestre del 2023 rispetto al secondo trimestre del 2022.

Tesla ha effettuato diversi tagli di prezzo, sia negli Stati Uniti che all'estero, e ha affermato che le fluttuazioni valutarie sono costate all'azienda 400 milioni di dollari.

Ci sono stati comunque alcuni punti positivi nel bilancio. I ricavi dei crediti regolatori delle automobili sono raddoppiati a 554 milioni di dollari per il terzo trimestre e i ricavi delle attività di generazione, e stoccaggio, di energia e dei servizi sono aumentati, seppur lievemente.

Tesla ha anche aumentato le sue spese in ricerca e sviluppo, le quali ora ammontano a 1,2 miliardi di dollari. Gli investimenti di Tesla, invece, sono aumentati di 3 miliardi di dollari, raggiungendo 26,1 miliardi di dollari. L'azienda, infine, afferma di continuare a ridurre i costi delle merci vendute per veicolo.

Tesla ha dichiarato che gli aggiornamenti in fabbrica hanno influito sulla redditività di questo trimestre, così come gli aumentati oneri operativi associati alla controversa tecnologia di assistenza alla guida parzialmente automatizzata dell'azienda e al tanto atteso Cybertruck.

Gli analisti avevano previsto risultati leggermente migliori di questi. "Tesla ha presentato un trimestre deludente, con un grande ritardo sui flussi di cassa liberi come aspetto più evidente. Non credo che i tagli dei prezzi siano finiti, principalmente perché la domanda è ancora debole," ha dichiarato Jesse Cohen, senior analyst di Investing.com.

Tesla prevede di consegnare 1,8 milioni di veicoli elettrici quest'anno, il che richiederebbe di vendere quasi 496.000 auto prima della fine dell'anno fiscale. Inoltre, l'azienda, afferma di avere liquidità sufficiente per finanziare i suoi piani e che: "gestirà l'azienda in modo da mantenere un solido bilancio in questo periodo incerto."