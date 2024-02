Tencent non ha raggiunto nessun obiettivo nel 2023

Il CEO di Tencent, Pony Ma, ha dichiarato durante l'ultima riunione annuale degli azionisti che l'azienda non ha ottenuto nulla nel corso del 2023, nonostante gli investimenti massicci nel settore videoludico e le acquisizioni di numerosi studi.

Tencent, nota holding cinese attiva in vari settori, ha indicato il gaming come il suo settore principale e ha riconosciuto di aver affrontato sfide significative durante l'anno appena trascorso.

Pony Ma ha sottolineato la difficoltà dell'azienda nel confronto con i concorrenti che continuano a produrre nuovi prodotti, lasciando la sensazione di non aver ottenuto progressi significativi.

Nonostante Tencent non abbia rilasciato molti giochi durante l'anno appena trascorso, l'azienda ha mantenuto una presenza rilevante nel settore attraverso una serie di investimenti in diversi studi e publisher esterni.

Questo ha contribuito a consolidare la posizione finanziaria di Tencent, nonostante la percezione dichiarata di un mancato successo nel 2023. Tuttavia, è ancora incerto se questa valutazione influenzerà l'azienda in qualsivoglia maniera nel corso del 2024, ad esempio attraverso possibili riduzioni del personale o strategie aziendali maggiormente conservative.

L'industria videoludica è nota per la sua competitività e per la sua dinamicità, con le aziende che devono costantemente innovare, e innovarsi, per rimanere rilevanti sul mercato e, soprattutto, soddisfare le aspettative dei clienti (in questo caso i videogiocatori).

La dichiarazione di Tencent potrebbe essere una riflessione delle numerose sfide che ammantano il settore e dell'importanza per le aziende di adattarsi rapidamente alle mutevoli tendenze del mercato.

Inoltre, la dichiarazione di Pony Ma, lascia trasparire, ancora una volta, quel pensiero comune già espresso più volte anche nei confronti di Embracer Group. Ovvero che non basta acquisire studi e publisher per avere successo o per risultare rilevanti sul mercato.

Resta da vedere come Tencent affronterà le sfide e se implementerà nuove strategie per mantenere, o migliorare, la sua posizione nel settore videoludico nel futuro prossimo.