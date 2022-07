Da qualche settimana a questa parte Tesla ha cominciato a consegnare i primi esemplari di Tesla Model Y realizzati con la nuova, rivoluzionaria, batteria strutturale realizzata con celle in formato cilindrico 4680; sono ormai anni che si parla di questa evoluzione in casa Tesla, e finalmente abbiamo modo di scoprire come è stato realizzato il pacco batterie delle nuove Model Y, grazie al lavoro svolto da Sandy Munro e dal suo team.

Qualche giorno fa Sandy e i suoi ragazzi hanno ricevuto una delle nuove Tesla Model Y uscite dalla fabbrica di Austin, in Texas, e anziché guidarla come farebbe una persona normale si sono subito messi a smontarla, o almeno a rimuovere tutte le parti che vanno a coprire la batteria, come la moquette degli interni e i sedili. Una volta scoperta la batteria, si può vedere come le celle cilindriche siano state incollate tra loro e all’alloggiamento di acciaio utilizzando una sorta di poliuretano di colore rosa, che sembra essere molto duro e resistente. Tutta la batteria svolge una funzione strutturale e quindi non è suddivisa in singoli moduli, ma è un unico blocco in grado di sopportare forze importanti.

“La riparabilità è praticamente a zero“, ha detto Cory Steuben, uno dei collaboratori di Munro: parole che fanno paura, ma che trovano una certa logica se si pensa al fatto che la batteria è diventata a conti fatti una parte del telaio dell’auto, e che è pensata per resistere per l’intero ciclo vitale del veicolo.

A giudicare dai video pubblicato da Munro negli ultimi giorni, sembra che la rimozione dell’intero pacco batterie sia diventata più semplice rispetto al passato, anche se la speranza di tutti coloro che acquistano una Tesla è quella di non dover mai mettere mano alla batteria, che in ogni caso – di nuova concezione o vecchia che sia – resta un intervento molto costoso e decisamente straordinario.

Nei prossimi giorni saranno sicuramente svelate tante interessanti informazioni sul progetto che ha portato alla nascita della nuova Tesla Model Y con batteria strutturale.