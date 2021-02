Tesla Semi avvistato nuovamente in California

Tesla è sempre al centro dell’attenzione e ha recentemente annunciato un refresh delle sue popolarissime ammiraglie Model S e Model X, preparandole per il futuro con un nuovo volante dal design inedito somigliante alla cloche di un aereo, potenziando il sistema di infotainment che, come dice Musk su Twitter, potrà persino reggere Cyberpunk 2077 ed aggiornando anche gli esterni del veicolo tramite discrete migliorie.

Le novità tecniche più importanti sono però sotto il cofano, o meglio dire sotto il pianale dove si celano le potenti batterie capaci di offrire nella versione Plaid circa 1.020 cv e e 628 km di autonomia, permettendo una velocità massima di 322 km/h ad un prezzo di partenza di 119.990 €.

Sono numeri impressionanti ma la sorpresa arriva quando si analizza il modello Plaid+ che, costando 20.000 euro in più della versione Plaid, offre 1.100+ cv e ben 837 km di autonomia, questo grazie alle nuove celle 4680 presentate al Tesla Battery Day che offrono nello stesso spazio delle celle tradizionali, maggiore densità energetica; Model S Plaid + permettere un incredibile tempo di <2,1 sullo 0-100 km/h e <9,0 nel quarto di miglio.

La gamma offerta da Tesla si aggiorna quindi, affiancando a Model 3 e Model Y anche Model S e Model X, senza però dimenticarsi dei progetti in pieno sviluppo come la vettura da 25.000 dollari, Tesla Roadster e Tesla Semi.

Proprio quest’ultimo è stato avvistato recentemente in California mentre veniva trasportato nella località di Sacramento; il modello catturato è un prototipo e non la versione definitiva e pare che fosse in viaggio verso la Tesla Gigafactory Nevada.

Al momento Tesla Semi è stato avvistato solo due volte dal 2017 e non appena sono state pubblicate online le foto, il tweet è subito diventato virale; nell’ultima parte del 2020 era trapelata la notizia che Tesla stesse costruendo 4 Semi nella fabbrica del Nevada utilizzando le celle 2170 e che saranno utilizzati per vari test, tra cui prove di uso quotidiano, di uso estremo e di utilizzo in climi estremamente freddi.

Non manca molto prima che venga ufficialmente commercializzato e siamo sicuri che sarà incredibile.