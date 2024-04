Tesla sta perdendo clienti perché Musk è antipatico

Il fascino di Tesla sembra vacillare negli Stati Uniti, come rivelato da un'indagine della società di intelligence di mercato Caliber. Il sondaggio attribuisce questo calo, almeno in parte, alla figura polarizzante di Elon Musk, CEO dell'azienda. Sebbene nel corso dell'ultimo anno Tesla abbia registrato una solida crescita delle vendite, grazie a significativi tagli ai prezzi, si prevede che l'azienda riporterà vendite trimestrali deboli. Il cosiddetto "consideration score" di Tesla è sceso al 31% a febbraio, meno della metà del picco del 70% registrato a novembre 2021, periodo da cui ha avuto inizio il monitoraggio dell'interesse dei consumatori verso il marchio.

Gli esperti sottolineano come le controversie legate alla politica sempre più di destra di Musk e alle sue controverse dichiarazioni pubbliche stiano influenzando negativamente il brand.

Nonostante l'assenza di commenti da parte di Tesla, le associazioni tra la reputazione di Tesla e quella di Musk sembrano essere una chiave di lettura fondamentale di questo fenomeno. "È molto probabile che lo stesso Musk stia contribuendo alla caduta reputazionale," ha affermato Shahar Silbershatz, CEO di Caliber. Inoltre, il sondaggio mostra che l'83% degli americani associa Musk a Tesla.

La situazione di Tesla si contrappone a quella di altri produttori come Mercedes, BMW e Audi, i cui punteggi di considerazione sono in lieve aumento, posizionandosi tra il 44% e il 47%. Mentre le vendite complessive di veicoli elettrici negli USA sono previste in aumento del 15% nel primo trimestre dell'anno, quelle di Tesla dovrebbero crescere solo del 3%, suggerendo che il rallentamento del settore EV potrebbe in realtà essere un rallentamento specifico di Tesla.

La personalità di Musk, un tempo catalizzatore del successo di Tesla nella promozione del cambiamento climatico attraverso l'innovazione automobilistica, sembra essere in discussione. Le sue dichiarazioni politiche e il comportamento hanno portato ad una percezione negativa da parte di una fetta dei consumatori. Ciò nonostante, Tesla mantiene un'elevata fedeltà tra i suoi clienti, con il 68% degli acquirenti che sceglie nuovamente Tesla per il loro prossimo acquisto.

In conclusione, anche se Tesla continua a dominare il mercato dei veicoli elettrici, le recenti tendenze suggeriscono che le sfide reputazionali e l'aumento della concorrenza potrebbero impattare sul suo posizionamento futuro. La società si trova ad affrontare un momento cruciale, in cui la lealtà dei suoi clienti e l'innovazione dei suoi prodotti saranno determinanti per mantenere la sua posizione di leader nel settore EV.