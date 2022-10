Sono finiti i bei tempi in cui Tesla addirittura prometteva la ricarica gratuita a tutti i suoi clienti: oggi il mercato delle auto elettriche si è ampliato, Tesla ha molti più competitor e non può più permettersi di fare queste offerte altisonanti per guadagnarsi nuovi clienti. Complici anche gli squilibri mondiali degli ultimi mesi, il costo della corrente elettrica è soggetto a forti fluttuazioni e Tesla è costretta a cambiare strategia, modificando le tariffe delle sue colonnine Supercharger.

Nelle ultime settimane la casa americana – se così si può definire, dato che la sede sarà pure negli Stati Uniti ma ormai la produzione è diffusa in tutto il mondo, comprese Europa e Cina – aveva già praticato degli aumento sul prezzo al kWh dei suoi Supercharger: i clienti Tesla in Germania avevano norato un aumento da 0,71 a 0,71 € al kWh nelle prime ore della giornata fino al primo pomeriggio, salvo poi scendere a 0,56 € al kWh dopo le 14:00.

Come sempre le capacità di Tesla di operare modifiche in modo rapido ed efficiente non combacia con il suo ufficio stampa, che ha impiegato diverse ore prima di ufficializzare questo cambiamento, comunicando quanto segue:

“Abbiamo deciso di offrire uno sconto per la ricarica notturna in un certo numero di stazioni, numero che aumenterà nelle prossime settimane. Effettuare la ricarica al di fuori delle ore di punta permetterà di usufruire di una tariffa più bassa, riducendo anche la pressione sulla rete energetica locale.”

Quando si parla di aumenti di prezzi è difficile ricevere commenti positivi da parte dei propri clienti, ma in questo caso bisogna ammettere che Tesla ha fatto di tutto per non creare troppi inconvenienti ai propri clienti: sì, c’è stato un aumento nelle ore centrali della giornata, ma la tariffa fortemente scontata nelle restanti 16 ore della giornata è un buon incentivo a cambiare le proprie abitudini di ricarica.

Gli utenti europei e italiani sono avvisati: questi cambiamenti sono già attivi anche nel Bel Paese, e se siete degli habitue dei Supercharger è ora di ripensarci.