Il tetto panoramico è un elemento sempre più diffuso nella dotazione delle nuove auto in arrivo sul mercato. Si tratta di una soluzione ideale per aumentare la luminosità dell’abitacolo interno e garantire un tocco di personalità in più alla propria vettura. Un tetto panoramico comporta, in genere, un costo aggiuntivo per l’aggiunta di un elemento extra nella dotazione di serie. Almeno in parte, questa spesa potrà poi essere ammortizzata in fase di rivendita dell’auto che manterrà un valore commerciale maggiore grazie al tetto panoramico.

In un mercato sempre più attento agli aspetti collegati alla sicurezza e alla protezione degli occupanti del veicolo, è lecito chiedersi se il tetto panoramico dell’auto è sicuro oppure se quest’optional può comportare una riduzione alla resistenza agli incidenti della vettura. La scelta del tetto panoramico per l’auto è legata a fattori estetici e di funzionalità ma, di certo, la sicurezza non può essere un elemento da trascurare. Per questo motivo, è opportuno analizzare, nel dettaglio, tutte le possibili criticità sulla questione.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sul tetto panoramico e sul suo impatto sulla sicurezza complessiva di un’auto.

Tetto panoramico per auto: da dove nascono i dubbi sulla sicurezza

Nel corso degli ultimi anni, il tetto panoramico per auto è diventato un optional sempre più richiesto dagli automobilisti. Le case costruttrici, per soddisfare questa crescente richiesta, hanno realizzato soluzioni sempre più “spinte”, incrementando la superfice del tetto panoramico e riducendo quella coperta dalla lamiera.

La crescente diffusione del tetto panoramico per auto oltre che la presenza di requisiti di sicurezza che, giustamente, sono diventanti sempre più stringenti hanno fatto sorgere dei dubbi sull’effettivo impatto di quest’elemento sulla sicurezza complessiva di un’auto e, in particolare, sulle risposte che il veicolo può dare in caso di incidente con collisione o ribaltamento.

C’è poi il tema dell’esposizione alle intemperie. Una grandinata eccezionale, in termini di grandezza di chicchi di ghiaccio, può mettere a dura prova i cristalli di una vettura. Aumentare la superfice vetrata, quindi, potrebbe estendere la superfice “vulnerabile” di una vettura, con un maggiore rischio di danni per l’abitacolo interno (in realtà, i vetri di ultima generazione possono essere anche più resistenti di una lamiera in questo caso).

Si tratta di preoccupazione legittime. Preoccuparsi della sicurezza del tetto panoramico per auto, in confronto ad una soluzione “tradizionale”, è un passaggio essenziale in fase di valutazione di acquisto di un’auto con questa configurazione. Valutare la sicurezza del modello d’acquistare, sotto tutti i punti di vista, dovrebbe entrare sempre nel processo di scelta dell’auto più adatta alle proprie esigenze.

Un’auto con tetto panoramico è meno sicura?

Veniamo ora al nocciolo della questione. La presenza di un tetto panoramico non altera la sicurezza complessiva di un’auto. Anche se il ribaltamento dell’auto è una delle conseguenze più pericolose di un sinistro stradale, è importante sottolineare un aspetto chiave che regola la progettazione e la produzione delle auto moderne.

L’integrità strutturale delle auto deve rispettare standard molto severi. I veicoli, prima di entrare in produzione, sono tenuti a superare test di vario tipo che mirano a valutarne, con precisione, la resistenza. Tali test devono essere superati anche dalla versione con tetto panoramico (se prevista) di un’auto. Di conseguenza, le auto con tetto panoramico in arrivo sul mercato sono ampiamente testate per valutarne l’integrità strutturale e la resistenza agli urti e alle conseguenze di un ribaltamento del veicolo stesso.

Nel processo di valutazione della sicurezza di un’auto, inoltre, uno dei passaggi centrali è la valutazione della resistenza del tetto, a prescindere dalla sua conformazione. L’analisi in questione viene descritta nel dettaglio dall’IIHS ma si tratta di un aspetto importante in tutti i mercati globali. Sul mercato, ad oggi, arrivano solo veicoli in grado di rispettare standard molto elevati in termini di sicurezza e integrità. Il tetto, a prescindere che sia panoramico o meno, viene sempre analizzato nel dettaglio.

La differenza tra il tetto panoramico e il tetto “tradizionale” coperto da lamiera di un’auto, in termini di sicurezza e resistenza, è stata definita come insignificante al termine di specifici crash test eseguiti da IIHS. A giocare un ruolo determinante nella sicurezza e nella resistenza complessiva di una vettura è il telaio realizzato in acciaio. Sono i pilastri che sorreggono il tetto dell’auto ad avere il compito di assorbire l’impatto, garantendo l’integrità della struttura del veicolo.

I rischi maggiori legati ad un incidente stradale sono dovuti all’espulsione degli occupanti del veicolo che potrebbero finire al di fuori dell’abitacolo a seguito di un impatto particolarmente intenso con un altro elemento della strada (una barriera o un altro veicolo). Per questo motivo, per minimizzare i rischi per gli occupanti, elementi come le cinture di sicurezza e gli airbag giocano un ruolo fondamentale.

Per un occupante senza cintura, secondo i dati della NHTSA americana, è 10 volte più probabile essere espulsi dal veicolo a seguito di un incidente rispetto ad uno che ha installato correttamente la cintura di sicurezza. Questa statistica non viene in alcun modo influenzata dalla presenza o meno di un tetto panoramico per auto. In termini di sicurezza a seguito di un sinistro stradale, quindi, il tetto panoramico non gioca un ruolo particolare.

Tetto panoramico per auto: aumentano i rischi di danni causati dalla rottura dei vetri?

È evidente come, a parità di tutti gli altri fattori, un’auto con tetto panoramico presenti una superfice di vetro maggiore rispetto ad una con un tetto tradizionale. Questo dettaglio ha un impatto limitato sulla sicurezza degli occupanti, anche in caso di sinistro stradale. Il tetto panoramico viene realizzato con un vetro stratificato simile a quello utilizzato per il parabrezza.

Si tratta di un vetro costituito da più lastre che in caso di rottura, anche a seguito di un impatto violento, mantengono attaccati i pezzi di vetro riducendo i rischi di ferite da taglio per gli occupanti del veicolo. Di conseguenza, la superfice maggiore di vetro dovuta alla presenza di un tetto panoramico in auto non comporta un significativo aumento dei rischi di ferita da taglio a seguito di rottura dovuta, ad esempio, ad un incidente con impatto.

Tetto panoramico per auto: quali sono i pro e quali sono i contro

Scegliere un tetto panoramico per auto non comporta compromessi in termini di sicurezza. Si tratta di un optional che non va, quindi, ad alterare la sicurezza complessiva del veicolo e che, quindi, può essere aggiunto alla dotazione della propria auto in tutta tranquillità. Un’auto con un tetto panoramico costa di più, per via della presenza di quest’optional, ma avrà anche un valore commerciale maggiore in fase di rivendita.

Guidare un’auto con tetto panoramico può comportare alcuni pro ed alcuni contro. I vantaggi sono sicuramente di tipo estetico (ma si tratta di un aspetto molto soggettivo) oltre che per quanto riguarda la luminosità e l’ariosità dell’abitacolo interno. Un tetto panoramico consente di “trasformare” l’abitacolo interno garantendo una vivibilità interna sensibilmente differente rispetto a quella che si registra con un’auto con un tetto tradizionale.

Da notare, inoltre, che un tetto panoramico non altera in modo significativo la rumorosità di un abitacolo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vetture che includono quest’optional sono progettate in modo tale da minimizzare il rumore all’interno del veicolo per garantire un comfort elevato. Anche in questo caso, quindi, non ci sono svantaggi per chi opta per questa soluzione.

Puntare sul tetto panoramico in auto comporta alcuni compromessi e, più in generale, alcuni contro. Le vetture con quest’optional devono essere soggette ad una manutenzione particolare, soprattutto in termini di pulizia del cristallo, per evitare che l’accumulo di sporco possa limitare l’aspetto “panoramico” di quest’optional. Bisogna tenere in conto anche una minore protezione dai raggi solari. Durante l’estate, infatti, all’interno dell’abitacolo potrebbe fare più caldo per via dell’assenza di una copertura completa garantita dai tetti tradizionali.

In conclusione, è possibile affermare che la scelta di un’auto con tetto panoramico non comporti criticità particolari in termini di resistenza del veicolo. Ci sono comunque aspetti da sottolineare. Il costo aggiuntivo e altri contro possono spingere l’automobilista verso soluzioni più classiche. In linea generale, si tratta sempre di una scelta molto soggettiva, come accade con molti optional del mondo dell’auto. Per la sicurezza, però, non c’è nulla da temere. Il tetto panoramico è un elemento sicuro delle auto moderne.