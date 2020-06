Toyota, avanti tutta con l’elettrico con due nuovi modelli

Dopo le auto ibride, Toyota punta molte delle sue risorse sull’elettrico. La nuova sfida del colosso giapponese prevede l’arrivo di sei nuovi modelli a zero emissioni entro il 2025. Secondo le ultime indiscrezioni, due modelli potrebbero vedere la luce già entro il prossimo anno.

L’impegno si è concretizzato attraverso la collaborazione con Subaru per lo sviluppo della piattaforma e-TNGA e il lancio di Lexus UX300e e Toyota CH-R EV (disponibile solo per il mercato cinese).

Suv al debutto

Dai bozzetti che circolano in rete, sembrerebbe che l’ingresso nel mondo elettrico per Toyota potrebbe avvenire attraverso due Suv. Il concept del primo modello mostra linee molto spigolose che percorrono la carrozzeria, resa slanciata dal cofano e dal tetto piuttosto bassi. La fiancata è molto pulita per via dell’assenza delle maniglie, che potrebbero essere a scomparsa.

Tra i dettagli, l’assenza degli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere.

Il secondo modello appare di dimensioni più generose (forse con predisposizione per i sette posti..) e dal design molto futuristico, con fari anteriori molto sottili e quelli posteriori che si allungano sviluppandosi in parte nella fiancata. Lo stile è per entrambi da prototipo, non è da escludere che alcune di queste soluzioni possano essere proposte anche sui modelli di produzione.