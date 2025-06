La Toyota Aygo X diventa finalmente full hybrid, abbracciando una rivoluzione tecnologica che potrebbe ridefinire gli standard nel segmento delle auto urbane. Con oltre 287.000 unità vendute nel continente, l'utilitaria giapponese abbandona il tradizionale motore a benzina per accogliere la tecnologia ibrida che ha fatto la fortuna delle sue sorelle maggiori, mantenendo intatte le caratteristiche di maneggevolezza che l'hanno resa celebre.

Il passaggio al sistema full hybrid rappresenta una svolta decisiva per questo modello che, pur conservando le sue dimensioni compatte ideali per la mobilità urbana, guadagna potenza, efficienza e un design più moderno. La sfida di Toyota è chiara: dimostrare che anche le auto più piccole possono beneficiare di una tecnologia avanzata senza compromettere praticità e accessibilità economica.

Il cuore di questa trasformazione è l'adozione del propulsore 1.5 a tre cilindri da 116 CV, lo stesso montato sulla Yaris, che sostituisce il precedente 1.0 benzina da 72 CV, offrendo un incremento di potenza di ben 44 cavalli. Una scelta radicale che promette di rivoluzionare l'esperienza di guida della piccola Toyota.

Adattare un sistema ibrido completo in una scocca così compatta ha richiesto soluzioni ingegneristiche innovative. Toyota ha riprogettato completamente la disposizione dei componenti: per la prima volta, le celle della batteria (non serve la wallbox per ricaricarla) sono state collocate orizzontalmente sotto i sedili posteriori invece che verticalmente, ottimizzando lo spazio disponibile. Anche la batteria di avviamento è stata riposizionata nel vano bagagli, senza però sacrificarne la capacità, che rimane invariata a 231 litri.

Queste modifiche hanno permesso di abbassare il baricentro del veicolo e, insieme all'incremento della rigidità strutturale, promettono una dinamica di guida più reattiva e divertente. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene ora in meno di 10 secondi, mentre le emissioni di CO₂ si riducono significativamente, attestandosi a 86 g/km. Notevole anche il mantenimento dell'eccellente raggio di sterzata di 4,70 metri, fondamentale per la manovrabilità urbana.

L'abitacolo ha subito un restyling sostanziale, con l'introduzione di un quadro strumenti digitale da 7 pollici che sostituisce il precedente layout "smartphone style" e un nuovo sistema di infotainment con schermo capacitivo più reattivo e di maggiori dimensioni. Tra le novità tecnologiche spiccano il freno di stazionamento elettrico, due porte USB-C e un pacchetto aggiornato di assistenti alla guida.

La tecnologia si evolve anche sotto il profilo della connettività, con l'introduzione degli aggiornamenti OTA (Over-The-Air) che permetteranno di mantenere il software dell'auto sempre aggiornato senza necessità di visite in officina. Negli allestimenti superiori si potranno inoltre aggiungere funzionalità premium come la chiave digitale, gli specchietti richiudibili elettricamente, la ricarica wireless per smartphone e il sistema di purificazione dell'aria Nanoe X.

Esteriormente, la Toyota Aygo X 2025 mostra un'evoluzione stilistica significativa pur mantenendo l'identità che l'ha resa riconoscibile. Il passo resta invariato a 2,43 metri, perfetto per la mobilità urbana, ma la lunghezza complessiva cresce di 76 mm, raggiungendo i 3,78 metri a causa dei nuovi paraurti leggermente più pronunciati.

Il frontale adotta il nuovo linguaggio di design della casa giapponese, con fari più sottili e una caratteristica firma luminosa che collega cofano e paraurti. La calandra è stata completamente ridisegnata con un aspetto decisamente più sportivo, mentre di profilo l'auto mantiene il suo carattere da micro-crossover robusto, con nuovi cerchi da 17 e 18 pollici più aerodinamici e passaruota neri in rilievo.

Toyota ha introdotto anche una nuova verniciatura bicolore opzionale che crea un contrasto elegante con tetto, parte posteriore e minigonne nere. Le colorazioni, ispirate alle spezie – cannella, gelsomino, dragoncello e lavanda – offrono un tocco di originalità e personalizzazione. Negli allestimenti più ricchi si può optare anche per un esclusivo tetto in tela con motivo ripreso dalla griglia frontale, che aggiunge un elemento distintivo al design complessivo.

Gli indicatori di direzione sono stati integrati negli specchietti retrovisori, mentre le modifiche al posteriore sono più sottili ma contribuiscono a un aspetto generale più dinamico e contemporaneo. Nel complesso, il design esterno evolve senza tradire l'essenza di praticità e personalità che ha sempre caratterizzato il modello.

La Toyota Aygo X 2025 dovrebbe arrivare nei concessionari italiani nei prossimi mesi. Sebbene non siano ancora stati comunicati i prezzi ufficiali, è probabile che il listino subisca un leggero incremento rispetto alla versione attuale, giustificato dall'importante aggiornamento tecnologico e dal nuovo powertrain full hybrid. Una scelta strategica che potrebbe ridefinire gli standard nel segmento delle citycar, combinando efficienza, tecnologia e praticità in un pacchetto compatto ma sorprendentemente completo.