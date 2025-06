Dire "l'azienda perde xxx euro ogni auto venduta" è molto fuorviante. Un conto è vendere poche auto e quindi essere in perdita - quello succede a tutti, è semplicemente come funzionano gli investimenti (specialmente in campo automotive, dove c'è da "riempire" di ordine una fabbrica per renderla produttiva... se non è operativa almeno al 70%, il costo per veicolo sale a livelli insostenibili). Un conto è essere un'azienda già ben rodata, e ritrovarsi a vendere in perdita (o quasi) perchè non vendi più come un tempo, o perchè troppo "burocraticizzata", o altro (vedi Nissan). Uno dovrebbe vedere sempre qual'è il "trend" dell'azienda: il trend è positivo, allora le vendite stanno aumentando, e prima o poi il punto di pareggio arriva (ovviamente i prodotti non devono essere venduti chissà quanto sottocosto, altrimenti il pareggio non arriverà mai)

