Toyota Motor Europe, Air Liquide e CaetanoBus ufficializzano il nuovo protocollo d’intesa che mira allo sviluppo di soluzioni a idrogeno integrate. Tra gli obiettivi non mancherà lo sviluppo di apposite infrastrutture e flotte di veicoli per accelerare la diffusione della mobilità a idrogeno non solo per auto ma anche per veicoli pesanti.

Questo tipo di partnership è essenziale per creare ecosistemi efficienti che favoriranno l’emergere della mobilità a idrogeno in Europa. Questa partnership testimonia la capacità dell’industria di portare soluzioni concrete nella lotta contro i cambiamenti climatici, ha commentato Matthieu Giard, vice presidente e membro dell’Executive Committee di Air Liquide.

Non a caso, la partnership tra le società nasce non solo al al fine di dare un contributo alla decarbonizzazione dei trasporti ma anche per incrementare lo sviluppo di ecosistemi locali a idrogeno legati alla mobilità. Secondo quanto diffuso, Air Liquide, CaetanoBus e Toyota Motor Europe si impegneranno utilizzando tutte le loro competenze complementari destinate alla gestione della filiera della mobilità a idrogeno, a partire dalla produzione di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio e alla creazione di infrastrutture di distribuzione e rifornimento.

Siamo entusiasti dell’opportunità di unire le nostre forze per espandere lo sviluppo di ecosistemi di idrogeno. Il ruolo di Toyota è quello di portare le applicazioni dell’idrogeno nell’ecosistema. Lavorando insieme ai nostri partner, vogliamo accelerare e intensificare l’uso dell’idrogeno come soluzione a emissioni zero per la mobilità. Ciò ridurrà gradualmente i costi dell’idrogeno e della relativa infrastruttura, migliorando al contempo il modello di business di molte applicazioni future, inclusa la mobilità, ha commentato Matt Harrison, presidente e Ceo di Toyota Motor Europe.

Non sono inoltre mancate le parole del CEO di CaetanoBus, Patrìcia Vasconcelos, che ha espresso l’immenso piacere nel lavorare a nuovi progetti sostenibili come l’idrogeno.