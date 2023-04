Toyota Prius è sinonimo di innovazione, lo è stata quando è arrivata per la prima volta in Italia in versione Full Hybrid diventando in pochissimo tempo l’auto più amata dai tassisti, che hanno visto ridursi sensibilmente le spese dal benzinaio: oggi Toyota si prepara a lanciare il nuovo modello di Prius, che arriverà in Italia nella sola versione Plug-in Hybrid con batteria da 13,6 kWh sufficiente a percorrere 85 km in modalità 100% elettrica e utilissima a ridurre i consumi di carburante in modo drastico, tanto che l’auto è omologata per un consumo WLTP di 200 km con un litro.

Ovviamente questo dato è da prendere con le pinze, dato che il ciclo di omologazione WLTP per le auto ibride plug-in prevede tutta una serie di test sui consumi e sulle emissioni da svolgere quando la batteria è carica almeno al 70%; nella realtà dei fatti, spesso ci si troverà a guidare una ibrida plug-in con una batteria scarica e i consumi di carburante fossile ne risentiranno parecchio. Detto in parole povere, è quasi impossibile percorrere 200 km con un litro con questa Prius, ma in specifici ambiti di utilizzo si potrà risparmiare un’enorme quantità di carburante.

In ogni caso, vista la possibilità di coprire ben 85 km con una sola carica della piccola batteria da 13,6 kWh, non dovrebbe essere per niente difficile usare questa Prius ibrida plug-in in versione 100% elettrica nella maggior parte dei casi, affidandosi al motore termico solo quando strettamente necessario.

Come anticipato, Toyota Prius sarà presto disponibile in Italia – le prenotazioni sono già aperte, basta versare una caparra di 250 € – nella sola versione Plug-in Hybrid (mentre in altri paesi sarà proposta anche in versione Full Hybrid) in una configurazione con un motore a benzina da 2L di cilindrata e da un motore elettrico posto sull’asse anteriore dell’auto, il tutto con una potenza complessiva di 223 cv.

Il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, attualmente la Prius Plug-in è proposta a 43.700 € ma è assai probabile che il prezzo di questo nuovo modello sfiori i 50.000 €.