Trump di nuovo contro le elettriche, dimostra di non capirne niente

Nell'ambito dell'attuale dibattito sulla transizione verso veicoli elettrici (EV), l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente espresso le sue opinioni in merito, rivelando una visione confusa e talvolta errata sulle auto elettriche durante una recente intervista con CNBC.

I dubbi di Trump sulle auto elettriche: qual è il futuro dell'industria EV?

Storicamente, Trump ha oscillato tra commenti critici e vagamente favorevoli sui veicoli elettrici. Durante i suoi comizi politici, spesso ha deriso le EV come poco pratiche, sottolineando limiti come l'autonomia ridotta e la poca praticità della ricarica. Tuttavia, ha anche cercato prendersi il merito per gli incentivi EV messi in atto durante l'amministrazione Obama, pur cercando di fare il possibile per rallentare l'adozione delle auto elettriche e tentando addirittura di eliminare il credito d'imposta per i veicoli elettrici nel 2020.

Nel corso dell'ultima intervista Trump ha nuovamente toccato l'argomento delle auto elettriche, riflettendo sulla sua relazione con Elon Musk e i suoi pensieri sulla tecnologia EV. Trump ha affermato di essere "favorevole alle auto elettriche", ma ha sollevato preoccupazioni riguardanti l'autonomia, il costo elevato e una presunta dipendenza dalle importazioni dalla Cina.

Inoltre, Trump ha sollevato dubbi sulla capacità dell'infrastruttura elettrica statunitense di supportare un'ampia adozione di veicoli elettrici, affermando che è fuori discussione passare completamente all'elettrico. Queste dichiarazioni ignorano il fatto che i veicoli elettrici principalmente si ricaricano durante la notte, quando la domanda energetica è minore, e che l'adozione su larga scala potrebbe effettivamente rafforzare la rete elettrica, piuttosto che indebolirla.

Tali commenti sollevano interrogativi sulla comprensione di Trump riguardo il tema dei veicoli elettrici e alla loro rilevanza nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e alla dipendenza dai combustibili fossili. Mentre l'industria automobilistica globale si muove sempre più verso la mobilità elettrica come parte della lotta contro il cambiamento climatico, le opinioni dei leader politici possono influenzare significativamente il futuro della tecnologia EV e dell'industria automobilistica.

Nonostante Trump possa considerare gli EV un "argomento minore", l'industria manifatturiera e l'innovazione nel settore dei trasporti sono questioni cruciali per l'economia e la competitività degli Stati Uniti a livello globale. L'adozione e la produzione di veicoli elettrici negli USA potrebbero inoltre contribuire a ridurre sensibilmente l'impatto ambientale del settore dei trasporti.