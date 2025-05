Un italiano su tre verso l'acquisto o noleggio di auto nuove

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo una significativa trasformazione, con un rinnovato interesse all'acquisto che coinvolge un italiano su tre, pronti a cambiare vettura entro la fine dell'anno. Questo fermento nel mercato italiano emerge chiaramente dall'Osservatorio Compass - Speciale Auto, i cui risultati saranno presentati durante l'imminente Automotive Dealer Day 2025 di Verona. La propensione all'acquisto non è uniforme tra le generazioni: i Millennials guidano questa tendenza con il 46% degli interessati, seguiti dalla Generazione X con il 39%, delineando un quadro demografico preciso di chi sta alimentando la ripresa del settore.

Le nuove formule finanziarie rappresentano il vero motore di questa rinascita del mercato. Nel 2024, il settore ha registrato 24,5 miliardi di euro in finanziamenti per l'acquisto di veicoli, con un incremento del 5,5%, coprendo oltre l'80% del credito al consumo per beni durevoli. Il 44% degli acquirenti ha scelto la formula del finanziamento a rate fisse o con maxi-rata finale, una soluzione particolarmente popolare tra i più giovani della Generazione Z, i residenti del Sud e delle Isole e le famiglie con reddito medio-basso.

Solo il 39% degli acquirenti ha optato per il pagamento in un'unica soluzione, una modalità concentrata principalmente nella Silent Generation (53%) e tra chi dispone di elevata capacità di spesa (48%). Gli importi medi finanziati si attestano attorno ai 19.000 euro per le auto nuove, con 881.000 pratiche (+4,3%), e 15.000 euro per le usate, con 403.000 pratiche (+5,6%).

Il 2024 ha segnato un cambiamento radicale nelle preferenze di alimentazione degli italiani. Ben il 54% degli acquirenti ha scelto vetture elettriche (per cui serve una wallbox) o ibride, con una netta predilezione per quest'ultime, scelte dal 44% dei compratori. Questa tendenza verso la mobilità sostenibile si è manifestata con maggior forza nelle regioni del Centro-Nord e tra le fasce più giovani o economicamente più agiate della popolazione.

In controtendenza, il diesel mantiene una certa popolarità soprattutto nelle regioni meridionali e tra le fasce di reddito medio-basso, dimostrando come le scelte di mobilità restino influenzate da fattori geografici ed economici. Questa frammentazione nelle preferenze riflette la complessità del processo di transizione energetica nel settore automotive italiano.

Il fenomeno del Buy Now Pay Later si sta rapidamente diffondendo anche nel settore dell'assistenza post-vendita. Il 57% degli italiani considera utile questa formula per affrontare spese di manutenzione e riparazioni, evitando esborsi significativi in un'unica soluzione. Ancora più interessante è il dato che vede il 19% degli automobilisti disposto a investire maggiormente nella cura del proprio veicolo se potesse dilazionare i pagamenti, una tendenza particolarmente accentuata tra i più giovani.

Anche il noleggio a lungo termine continua la sua espansione nel mercato italiano. I primi tre mesi del 2025 hanno registrato oltre 250.000 contratti, con un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Particolarmente significativa è la crescita nel segmento dei privati, dove si è registrato un aumento del 13%, segnalando un cambiamento culturale nel modo in cui gli italiani concepiscono il possesso dell'automobile.

Parallelamente, si diffonde tra i concessionari la formula del Rent to Rent, adottata dal 45% dei dealer come strumento innovativo per offrire veicoli a noleggio. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i piccoli e medi concessionari, che trovano in questa formula una risposta efficace alle mutate esigenze della clientela e un'opportunità per diversificare il proprio business in un mercato in rapida evoluzione.