Una Hyundai elettrica vince l'ambizioso premio di World Performance Car 2024

Hyundai Ioniq 5 N, l'apprezzata versione ad alte prestazioni del SUV elettrico di casa Hyundai, continua a riscuotere successi sia di pubblico che di critica, confermando la sua posizione di spicco nel panorama automobilistico internazionale. La recente vittoria del prestigioso titolo di World Performance Car 2024 ai World Car Awards, evento tenutosi durante il Salone dell'auto di New York, ne è una testimonianza eclatante.

Questo riconoscimento, deciso da una giuria composta da 100 giornalisti internazionali provenienti da 29 diversi paesi, sancisce l'eccellenza di Hyundai Ioniq 5 N non solo in termini di prestazioni ma anche per la sua avanzata tecnologia. Il premio si aggiunge a una serie di apprezzamenti già ricevuti da Hyundai per i modelli della gamma IONIQ, confermando l'impegno e la leadership dell'azienda nel settore dei veicoli elettrici.

La cerimonia di premiazione ai World Car Awards, tenutasi nell’ambito del New York International Auto Show (NYIAS) 2024, è stata l'occasione per Hyundai di ricevere molteplici nomination, sintomo dell'ottima accoglienza riservata agli ultimi veicoli lanciati dal brand. "Ricevere il riconoscimento di World Performance Car per la nostra Ioniq 5 N è per noi motivo di grande entusiasmo e onore", ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, sottolineando come questo premio testimoni l'impegno di Hyundai nel superare i limiti delle prestazioni elettriche e dell'innovazione.

Il riconoscimento ottenuto dalla Ioniq 5 N ai World Car Awards è solo l'ultimo di una serie di premi che Hyundai ha collezionato negli ultimi anni, confermando l'alta considerazione in cui è tenuta l'azienda a livello globale. Questi successi non fanno altro che motivare ulteriormente Hyundai a consolidare la propria posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici, puntando sempre di più su prestazioni elevate, sostenibilità e innovazione tecnologica.

La vittoria del titolo di World Performance Car 2024 sottolinea il ruolo chiave di Hyundai nel guidare l'evoluzione del mercato automobilistico verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato. L'attenzione ai dettagli, l'orientamento all'innovazione e il focus sulle prestazioni sono elementi distintivi che continuano a fare della Hyundai un punto di riferimento per gli appassionati di automobili in tutto il mondo.