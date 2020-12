Una Tesla con motore V8? Si può fare!

Certi giorni c’è proprio bisogno di un progetto un po’ strano, ai limiti dell’insensato: è quello che deve essersi detto Rich Benoit, lo Youtuber conosciuto come Rich Rebuilds, specializzato nel salvataggio di auto Tesla che hanno subito incidenti o maltrattamenti particolari.

Rich è un appassionato di auto, non importa il tipo di alimentazione: benzina, gasolio, elettricità, a Rich piacciono tutte, e lo si capisce anche dalla grande varietà di auto che tratta nei suoi video. In questi anni, Rich si è fatto un nome salvando Tesla in condizioni tremende, nonostante nell’ultimo periodo i rapporti con la casa madre si siano raffreddati: Tesla infatti si rifiuta di vendere pezzi di ricambio ai privati o alle officine non autorizzate, e potete immaginare come questo aspetto complichi di parecchio la vita a tutti coloro che lavorano sulle Tesla, in particolar modo Rich.

Probabilmente questo astio ha giocato un ruolo nella scelta dell’ultimo progetto scelto da Rich: installare un motore V8 da 426 cavalli e un cambio manuale a 6 rapporti provenienti da una Camaro LS3, su una Tesla. Un progetto folle, che richiederà un’incredibile quantità di modifiche alla struttura dell’auto, che ovviamente è stata progettata solo per un’alimentazione elettrica. Se c’è qualcuno in grado di fare un lavoro del genere è proprio Rich, ma il progetto nasconde comunque molte insidie.

Ovviamente non si partirà da una sola Tesla in buone condizioni, ma Rich utilizzerà ben 3 auto diverse – tutte in pessime condizioni – da cui preleverà i pezzi necessari a completare il progetto: sarà necessario creare un tunnel per la trasmissione, che sulle Tesla manca completamente, e bisognerà installare degli assali personalizzati per ospitare correttamente tutte le modifiche.

Per il momento siamo ancora alle fasi embrionali del progetto, e restiamo molto curiosi di scoprire se Rich riuscirà a completarlo, e soprattutto a guidare la sua nuova Tesla sulle strade americane generando sgomento in tutti coloro che sentiranno il rombo di un V8 provenire da una delle auto elettriche più iconiche al mondo.

Il tema delle conversioni sta prendendo sempre più piede negli ultimi mesi, anche se solitamente la conversione avviene al contrario, come nel caso di questa Ferrari 308 tornata a nuova vita.