Una Tesla da 25mila dollari potrebbe arrivare presto, prodotta in Cina

Tesla, l'iconico produttore di veicoli elettrici, sembra essere pronta a scuotere nuovamente il panorama automobilistico con piani per introdurre un’auto elettrica a meno di 25.000 dollari. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare - in passato si è anche azzardato il nome di Model 2 - e le voci si fanno sempre più insistenti.

Questo ambizioso progetto, se realizzato, segnerebbe un passo significativo verso l'obiettivo di lunga data di Tesla di democratizzare la mobilità elettrica, rendendola più accessibile a un pubblico più ampio.

Alcune recenti notizie indicano che Tesla sta preparando il revival della terza fase dell'espansione della sua Gigafactory di Shanghai. Questa espansione, inizialmente programmata per il 2021, era stata temporaneamente accantonata, ma alcune fonti interne dicono che è nuovamente in discussione, con un focus sulla produzione di una nuova generazione di veicoli Tesla, tra cui un modello molto atteso con un prezzo eccezionalmente competitivo.

La ricerca di Tesla di un'auto elettrica accessibile è profondamente radicata nella visione del CEO Elon Musk di accelerare la transizione globale verso il trasporto sostenibile. Musk ha più volte espresso il suo impegno a rendere i veicoli elettrici accessibili alle masse, mirando a colmare il divario tra l'accessibilità e la tecnologia all'avanguardia.

Finora tuttavia la Tesla più economica è la Model 3, che è anche una delle opzioni più economiche in generale quando si parla di auto elettriche. Tuttavia, con un prezzo base di €42.490, difficilmente la si potrebbe definire un’auto accessibile a tutti.

Quest'ultimo sviluppo giunge in mezzo alle sfide affrontate da Tesla in diverse aree del mondo. In Cina, le vendite di Tesla sono state rallentate da ostacoli normativi e dalla concorrenza di produttori automobilistici nazionali. Negli Stati Uniti, Tesla ha affrontato difficoltà legate a fattori economici e a problemi nella produzione. In Europa, gli scioperi stanno avendo un pesante effetto sui conti dell’azienda.

Se Tesla porta con successo questo modello accessibile sul mercato, sarebbe un punto di svolta per l'industria dei veicoli elettrici. Aprirà le porte a un pubblico più ampio, in particolare raggiungendo tutte quelle persone che finora avrebbero voluto entrare nella “rivoluzione elettrica” ma sentono di non poterselo permettere.