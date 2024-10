Ve le ricordate le videocassette TDK? Ora lavora per la Formula E...

TDK, nota azienda giapponese di elettronica, entra nel mondo della Formula E attraverso una nuova partnership con il team NEOM McLaren. L'accordo, annunciato di recente, prevede la fornitura di componenti e tecnologie per la monoposto elettrica Nissan e-4ORCE 05.

La collaborazione mira a utilizzare il motorsport come laboratorio di sviluppo per soluzioni innovative nel campo dell'elettrificazione automobilistica. TDK, già fornitore di sistemi per circa un quarto del fatturato nel settore automotive, punta ad espandere la propria presenza nel mercato delle auto elettriche.

Noboru Saito, presidente e CEO di TDK, ha dichiarato: "gli ingegneri di TDK, McLaren Racing e i loro partner interagiranno, impareranno gli uni dagli altri e creeranno insieme nuove innovazioni". La partnership si estenderà anche al mondo degli eSport.

Gli ingegneri di TDK e McLaren Racing creeranno insieme nuove innovazioni

Zack Brown, CEO di McLaren Racing, ha aggiunto: "siamo sicuri che questa partnership ci aiuterà ad accelerare i nostri target condividendo approfondimenti e insegnamenti sia dal mondo degli sport motoristici che da quello automobilistico".

L'accordo rappresenta un'importante opportunità per entrambe le aziende di testare e sviluppare tecnologie all'avanguardia nel contesto altamente competitivo della Formula E, con potenziali ricadute positive sul mercato delle auto elettriche di serie.