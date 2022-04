Il fenomeno dei furti auto è in costante crescita soprattutto nel nostro Paese. Secondo i dati diffusi, solamente nell’ultimo anno sono stati oltre 75.000 i veicoli rubati, ben 9 ogni ora.

I dati relativi al 2021 mostrano un leggero aumento dei furti d’auto in Italia e, in particolare nelle regioni del sud. In totale, durante lo scorso anno, sono stati rubati 75.471 veicoli tra auto, fuoristrada e autofurgoni. Secondo la nuova ricerca di Viasat, si registrano 6.289 furti al mese, 210 al giorno e quasi 9 ogni ora, un dato che segna dunque una leggera crescita, con un +0.63%, rispetto all’anno precedente.

Dotare il proprio mezzo di un antifurto satellitare è oggi il sistema più efficace per contrastare l’illegalità. Stiamo parlando di piccoli dispositivi, altamente tecnologici, che geolocalizzando l’auto ne permettono, in caso di furto, un rapido recupero da parte delle Forze dell’Ordine. Negli ultimi anni i dispositivi Viasat sono diventati sempre più performanti e le statistiche ne testimoniano l’efficacia: minor rischio furto e un tasso di ritrovamenti delle auto rubate che si attesta intorno al 75% (più del doppio della media nazionale) con il Viasat BluTrack, sistema di localizzazione satellitare autoalimentato e autoinstallante, ha commentato Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group.

Con i furti che continuano ad essere concentrati nel Centro Sud, la Campania risulta essere la regione dove si registrano i maggiori furti auto con un totale di 20.499 unità. Segue il la regione Lazio con 13.050 unità, la Puglia con 12.850 unità e la Sicilia 9.194. Come prima regione del Nord Italia spicca, invece, la Lombardia con un totale di 8.024 furti. Con riferimento ai dati diffusi da Viasat, delle 75.000 circa vetture rubate, solo poco più di 28 mila sono state ritrovate (37,59%). Per quanto riguarda, invece, i marchi tra i più “ricercati” figurano Panda, 500, Punto e Ypsilon. Secondo quanto evidenzia la ricerca, modelli top di gamma e SUV spariscono, invece, su commissione: nel corso dello scorso anno ne sono stati rubati 1.273 e ritrovati solo il 34%; veicolo che nella maggior parte dei casi finiscono in Medio Oriente, Bulgaria, Serbia e Romania.