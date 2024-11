[VIDEO] Avvistati misteriosi prototipi Tesla in California

Misteriose auto coperte sono state avvistate nella fabbrica Tesla di Fremont, in California. Le vetture, nascoste sotto teli argentati, erano parcheggiate sulla pista di prova adiacente alla Gigafactory e sono state fotografate da un drone, scatenando speculazioni sulla loro identità. Le immagini, diffuse dallo YouTuber "Met God in Wilderness", mostrano almeno tre veicoli di forme diverse: una berlina e due SUV con tetti differenti. Questo ha alimentato diverse ipotesi sulla natura dei veicoli nascosti.

Una delle principali teorie è che si tratti della nuova Model Y, frutto del progetto Juniper. A differenza del recente aggiornamento della Model 3, questa versione potrebbe presentare un design più radicale, ispirato ai modelli Cybertruck e Cybercab. Un'altra possibilità è che le auto misteriose siano i tanto attesi modelli "low cost" di Tesla. L'azienda sta infatti lavorando a due veicoli più economici della Model 3 e della Model Y, previsti per il 2025. Questi nuovi modelli dovrebbero utilizzare una piattaforma rinnovata, che pur non essendo quella rivoluzionaria annunciata in precedenza, permetterà di contenere i costi di produzione.

Alcuni osservatori hanno suggerito che le auto coperte potrebbero essere veicoli della concorrenza, utilizzati da Tesla per confronti e analisi. Tuttavia, questa ipotesi rimane difficile da verificare. Nonostante le incertezze, questi avvistamenti confermano che Tesla sta lavorando attivamente a nuovi progetti. La Model 2, il veicolo da meno di 25.000 euro precedentemente annunciato, sembra essere stata temporaneamente accantonata, ma l'azienda continua a perseguire l'obiettivo di ampliare la sua gamma con modelli più accessibili.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Tesla, questi avvistamenti alimentano l'interesse e le aspettative dei fan del marchio e degli osservatori del settore automobilistico elettrico. Mentre Tesla continua a sviluppare nuovi modelli in segreto, l'industria automobilistica globale sta vivendo una vera e propria rivoluzione elettrica. Le auto avvistate nella fabbrica di Fremont potrebbero rappresentare il prossimo capitolo di questa affascinante storia tecnologica.