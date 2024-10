[VIDEO] La nuova Ferrari F80 dovrebbe "suonare" meglio di così

Il canale YouTube NM2255 ha pubblicato il primo video della Ferrari F80 in azione su pista rivelando le prestazioni del suo nuovo motore V6 biturbo ibrido. La clip, girata durante un evento dimostrativo a Imola, ha messo subito in evidenza una differenza enorme tra la F80 e LaFerrari: il suono.

La Ferrari F80, ultima hypercar - ma in Ferrari la chiamano Supercar - del cavallino rampante, segna un netto e forse decisivo cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti. Abbandonato il tradizionale V12, la F80 adotta un propulsore V6 biturbo derivato dalla vettura vincitrice a Le Mans, affiancato da tre motori elettrici. Questa scelta tecnologica, se da un lato promette prestazioni eccezionali, dall'altro ha inevtiabilmente compromesso la qualità e la purezza del sound.

Lo scarico della vettura è risultato fin troppo educato se paragonato anche alle più recenti 12 Cilindri e Purosangue, quasi impercettibile durante alcuni passaggi, suscitando perplessità tra gli appassionati abituati ai ruggiti dei V12 Ferrari.

Il suono della F80 non convince del tutto gli appassionati

Nonostante le critiche sul fronte acustico, è importante sottolineare come questa scelta tecnica sia in linea con l'attuale direzione della Ferrari nelle competizioni. D'altronde, sia in F1 sia a Le Mans, il marchio utilizza propulsori V6 ibridi (purtroppo...), rendendo logica l'adozione di una tecnologia simile per la sua "ammiraglia" tra le sportive.

La decisione di Ferrari di puntare su un V6 ibrido per la F80 riflette l'evoluzione del settore automobilistico verso soluzioni più efficienti e sostenibili. Tuttavia, per gli appassionati di motori, la casa di Maranello continua a offrire modelli equipaggiati con il motore V12 aspirata. E speriamo lo faccia ancora per moltissimo tempo.

Nonostante le discussioni sul sound, la Ferrari F80 ha già riscosso un incredibile successo commerciale: tutti i 799 esemplari previsti, dal costo di circa 3,5 milioni di dollari ciascuno, sono già stati venduti.