Volkswagen ID.3 ottiene 5 stelle nei test EuroNCAP

La Volkswagen ID.3 è sicuramente un’auto che ha destato molto interesse e richiamato l’attenzione del mercato, e a poche settimane dal rilascio sul mercato la nuova proposta del colosso tedesco si è messa in mostra ottenendo ottimi risultati nei test di sicurezza EuroNCAP.

L’elettrica tedesca ha infatti ottenuto il massimo dei voti, 5 stelle, dopo essere stata valutata secondo gli standard più alti della categoria: viene valutata la robustezza strutturale, ma anche la tecnologia presente a bordo, i sistemi di aiuto alla guida e la loro capacità di interagire con il guidatore.

La nuova ID.3 si basa sulla piattaforma MEB, per la prima volta al test dal massimo ente europeo per la sicurezza, dimostrando un’ottima solidità priva di punti deboli nella protezione degli occupanti dell’abitacolo.

Durante i test di urto frontale e urto laterale disassato, la ID.3 è stata in grado di proteggere gli occupanti adulti ottenendo un punteggio dell’87%, mentre nel caso dei bambini il punteggio è dell’89%.

L’assenza di un motore termico sotto al cofano permette anche una migliore protezione per il pedone, dato che la parte frontale dell’auto è dotata di molte superfici in grado di deformarsi in seguito a un urto. In questo caso la valutazione della ID.3 è stata del 71%.

Ottimi risultati anche per i sistemi di assistenza alla guida, che hanno ottenuto l’88% grazie ai sistemi di frenata di emergenza, mantenimento della corsia e cruise control adattivo.

Stessi ottimi risultati anche per i sistemi che monitorano lo stato di attenzione del guidatore in caso di distrazione o stanchezza.

La nuova elettrica tedesca rappresenta il primo membro della famiglia ID di Volkswagen, destinata ad ampliarsi grazie al nuovo modello ID.4 che a breve verrà inserito a listino.