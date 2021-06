Volkswagen ID. Buzz, foto spia di interni ed esterni

Il nuovo minivan elettrico Volkswagen ID. Buzz è riapparso sulla rete nei giorni scorsi grazie a nuove immagini dei prototipi attualmente in prova. Benché siano imminenti i test sulla versione a guida autonoma, le immagini che vedete si riferiscono al modello tradizionale, e sono giunte online grazie all’utente Twitter Cole Marzen.

Quest’ultimo ha fotografato la parte esterna del furgone, camuffata per assomigliare a un comune Transporter e circolante senza loghi o insegne particolari. Rispetto al modello presentato in versione concept, sono evidenti grosse novità nel frontale, a partire dai fari per arrivare a paraurti e design dell’anteriore. Volkswagen sembra intenzionata ad abbandonare alcuni degli elementi più retrò della prima versione, a favore di un aspetto meno sorprendente (o da cartone animato).

Ma le indiscrezioni più interessanti arrivano dagli interni, grazie alle immagini apparse sul sito Motor1. Nelle foto spia, vediamo un abitacolo non particolarmente futuristico o ripieno di luci, tanto che potrebbe essere confuso con quello di un normale furgone da trasporto. Alcuni dettagli, però, svelano che si tratta di strumenti dedicati a nuovi modelli elettrici ID. Ad esempio, i comandi per l’attivazione della ricarica elettrica in frenata, inutili su un veicolo con motore tradizionale.

Nel totale silenzio della casa madre, che presenterà il modello definitivo soltanto l’anno prossimo, aumentano le ipotesi su cosa siano, esattamente, questi prototipi. Volkswagen, infatti, potrebbe avere una serie di veicoli provvisori in fase di test, anche molto diversi l’uno dall’altro (per sviare le indagini della stampa). Insomma: non possiamo escludere che ora del lancio sul mercato, si rivedano alcuni elementi della versione concept.

Da ricordare che il nuovo ID. Buzz si appoggia alla piattaforma modulare MEB pensata per ottimizzare comfort, spaziosità e autonomia. Sono infatti previsti circa 480 Km di autonomia e una coppia di motori elettrici che garantirà prestazioni degne di alcune compatte sportive. A tale proposito, basta una dato per tutti: lo 0-100 annunciato in meno di 6.5 secondi, perfetto per battere in accelerazione qualsiasi minivan a benzina.