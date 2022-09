La casa automobilistica di Wolfsburg ha presentato nelle scorse ore il listino del suo van elettrico ID.Buzz. In attesa dell’arrivo nel nostro Paese, previsto per il mese di ottobre, possiamo dunque conoscere quelli che saranno i prezzi del veicolo. Non dimentichiamo che la casa automobilistica tedesca a livello europeo è già riuscita ad ottenere il sold out con le prenotazioni.

Due gli allestimenti che la casa automobilistica Volkswagen ha deciso di proporre: Pro e Pro+. Ribadiamo che anche la versione Pro si caratterizza per una dotazione di serie piuttosto ricca. Vediamole nel dettaglio.

Il modello Pro, proposto dal brand tedesco a partire da 66.000 euro, dispone di una dotazione completa di ADAS, Cruise Control adattivo e retrocamera. Non mancano fari full led anteriori, un sistema di infotainment da 10” e cerchi da 19”. A contraddistinguere il modello Pro+, proposto ad un costo che parte da 68.500 euro, la presenza portiere scorrevoli posteriori e gruppi ottici Led IQ Matric. Il sistema di infotainment da 12” è accompagnato da altri accessori come navigatore e prese USB aggiuntive. La versione Pro+ dispone, inoltre, di sedili in Seaqual e cerchi fino a 21”.

Entrambi gli allestimenti vantano di un motore elettrico da 204 CV e 310 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 82 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, i veicoli sono in grado di offrire fino a 418 km di percorrenza secondo il ciclo WLTP, con una velocità massima di 145 km/h.

Come già accennato, dunque, per poter portare a casa il nuovo van elettrico della Casa di Wolfsburg si parte da 66.000 euro per la Volkswagen ID. Buzz Pro, mentre per la versione Pro+ si parte da 68.500 euro. Per coloro che vogliono personalizzare ulteriormente il veicolo, la casa automobilistica tedesca mette a disposizione anche un vasto catalogo di accessori.