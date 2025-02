Volkswagen ID.1: prezzo, motori, autonomia, dimensioni

Volkswagen sta per scrivere una nuova pagina nella storia della mobilità elettrica con il lancio della ID.1, una citycar innovativa destinata a rivoluzionare il concetto di auto urbana a zero emissioni. Prevista per il 2027, la ID.1 rappresenta il modello entry-level del gigante tedesco, con un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro, rendendo l’elettrico accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Tutta nuova

La Volkswagen ID.1 non sarà solo un'auto elettrica economica; sarà anche un veicolo dal design distintivo. I primi bozzetti ufficiali, anticipati dalla concept car ID.EVERY1, rivelano un'estetica che rompe con il passato, pur mantenendo un family feeling con il marchio Volkswagen. La ID.1 si presenta con le sembianze di un piccolo crossover urbano. Le sue linee squadrate, che ricordano in parte la popolare T-Cross, le conferiscono un aspetto robusto e moderno. Il frontale è dominato da una mascherina minimalista, impreziosita dal logo Volkswagen illuminato, e da fari anteriori dal design compatto. Un tocco di originalità è dato dalle barre luminose verticali, abilmente integrate nel paraurti.

Dimensioni Compatte

Nonostante le dimensioni esterne contenute, ideali per la giungla urbana (si parla di una lunghezza di poco superiore ai 3,6 metri, simile alla Volkswagen Up!), la ID.1 è progettata per offrire un'abitabilità interna sorprendente. La scelta della trazione anteriore, una novità per la gamma ID., è stata dettata proprio dalla volontà di massimizzare lo spazio a disposizione dei passeggeri e dei loro bagagli. Volkswagen ha pensato a tutto per rendere la ID.1 l'auto perfetta per la vita di città, senza sacrificare il comfort. Per mantenere il prezzo competitivo, Volkswagen ha optato per una dotazione di serie essenziale per la ID.1. Ma questo non significa rinunciare alla tecnologia. Al contrario, la ID.1 sfrutterà al massimo la connettività Invece di un tradizionale sistema di infotainment integrato, la ID.1 si affiderà allo smartphone del conducente. Questo non solo riduce i costi, ma garantisce anche un'esperienza utente sempre aggiornata e personalizzabile. Le batterie, pur essendo di dimensioni contenute per ottimizzare peso e costi, saranno perfettamente calibrate per garantire un'autonomia adeguata - almeno 450 km - agli spostamenti quotidiani in città.

Piattaforma MEB Entry: il cuore della ID.1

La ID.1 sarà costruita sulla piattaforma MEB Entry, una versione appositamente sviluppata della collaudata architettura MEB del Gruppo Volkswagen. Questa piattaforma, progettata specificamente per veicoli compatti a trazione anteriore, rappresenta il cuore tecnologico della ID.1. La piattaforma MEB Entry non è solo una base strutturale; è un ecosistema tecnologico che consente a Volkswagen di ottimizzare l'efficienza, le prestazioni e l'esperienza di guida della ID.1.

Obiettivi Ambiziosi

Con la ID.1, Volkswagen non si limita a lanciare una nuova auto elettrica; lancia una vera e propria sfida al mercato. L'obiettivo è chiaro: rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio, offrendo un'alternativa concreta, efficiente e stilisticamente accattivante nel segmento delle citycar. La ID.1 sarà prodotta in Europa, destinata principalmente al mercato europeo. La presentazione della concept car ID.EVERY1 è programmata per il 5 marzo 2025, mentre il modello di serie definitivo, la ID.1, arriverà nel 2027.

L'impatto della ID.1 sul mercato

La Volkswagen ID.1 si preannuncia come una vera e propria game-changer nel panorama delle auto elettriche urbane. Con il suo design innovativo, le dimensioni compatte, la tecnologia intelligente e, soprattutto, il prezzo accessibile, la ID.1 ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel suo segmento, accelerando la transizione verso una mobilità urbana più sostenibile e alla portata di tutti.