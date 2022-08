A partire dall’1 gennaio 2024 la casa di Wolfsburg dovrebbe fermare la vendita di auto a combustione in Norvegia. A dare l’annuncio ufficiale sarà lo stesso numero uno di Volkswagen Norvegia, Harald A. Møller. Con l’ufficializzazione della notizia, dal 1° gennaio 2024 la vendita delle motorizzazioni a combustione verrà definitivamente interrotta, inclusa la vendita di ICE e varianti ibride.

Non a caso, il processo di elettrificazione avviato dal marchio di Wolfsburg procede a passo spedito grazie all’introduzione di diversi modelli alla gamma di veicoli. Se facciamo riferimento ai dati finora diffusi, notiamo come nell’ultimo anno un numero superiore a 6.900 unità delle 8.500 nuove immatricolazioni registrate dalla casa automobilistica Volkswagen sono di veicoli completamente elettrici; un totale che rappresenta l’81% del totale circa.

Con il lancio sul mercato della gamma ID, la casa automobilistica tedesca è riuscita a conquistare un grande numero di utenti: un esempio è il nuovo SUV ID.4 che ha riscontrato un grande successo diventando uno dei veicoli più venduti di fascia media.

Non dimentichiamo, però, l’importanza degli incentivi statali che i governi hanno deciso di mettere a disposizione per l’acquisto di veicoli elettrici. Il governo norvegese già da tempo aveva già ufficializzato che tutte le nuove immatricolazioni di auto avrebbero dovuto essere elettriche entro la fine del 2025, ma tale obiettivo potrebbe essere anticipato dalla decisione presa da Volkswagen. Come indica il rapporto dell’Institute of Transport Economics a cui anche Ulf Tore Hekneby fa riferimento, il 50% della flotta di auto potrebbe essere elettrificato nel 2036 se tutti gli attuali incentivi verranno mantenuti, compresa l’esenzione IVA sulle auto elettriche.

Ad oggi, non sono poche le vetture elettriche presenti sulle strade norvegesi dato che la quota attualmente si attesta intorno al 18%. Non dimentichiamo che la Norvegia è la nazione leader per quanto riguarda le elettriche: le vetture elettriche nel 2021 rappresentavano il 64,5% ma sono salite fino all’80% nel 2022.