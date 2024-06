Volkswagen T-Roc 2025 nuovi motori e un look aggiornato, ecco cosa possiamo aspettarci

Il 2025 segnerà l'arrivo della nuova generazione del Volkswagen T-Roc, il popolare SUV che da anni conquista il mercato con il suo design accattivante e le prestazioni solide. La prossima versione di questo modello, tuttavia, potrebbe essere l'ultima a montare un motore a combustione interna; contemporaneamente, segna un primo ingresso nel mondo delle tecnologie ibride con una variante plug-in hybrid.

Esteticamente, il nuovo T-Roc prenderà ispirazione dal suo fratello maggiore, Tiguan. Si prevede che il design, precedentemente caratterizzato da una certa giocosa complessità, diventerà più netto e definito. I progettisti puntano a reintegrare i fari anteriori in un'unica unità, abbracciando una firma luminosa che rifletta un legame visivo più stretto con il Tiguan.

La parte anteriore del SUV svelerà una griglia principalmente decorativa, mentre l'assunzione d'aria necessaria al motore troverà posto più in basso. Un largo bocchettone d'aria centrale, integrato entro una grande sezione scura, accoppiato a griglie laterali dal design aggressivo, conferirà al T-Roc un aspetto marcato di sportività.

Guardando il profilo laterale, si presume che il nuovo T-Roc abbraccerà una silhouette più slanciata e coupé, con il lunotto che si presenta in una pendenza più marcata rispetto al modello attuale. Una similitudine con il più piccolo T-Cross sarà evidenziata dalla verniciatura del montante A.

Sul retro, le luci di posizione adotteranno un design moderno simil-Tiguan con un nastro LED continuo, inserito in un elemento scuro che accoglie le diverse funzioni luminose. Un dettaglio importante: con il cambio di generazione, il T-Roc dirà addio alla versione cabriolet.

Sul fronte motoristico, il nuovo T-Roc dovrebbe ereditare alcune delle opzioni presenti nel Golf attuale, come motori diesel e benzina (compresi i mild-hybrid) con potenza fino a 150 CV. Per la prima volta, il T-Roc sarà disponibile anche in una versione plug-in hybrid da 204 CV. Resta incerto se il potente modello T-Roc R, che nella generazione attuale arriva a 300 CV, verrà riproposto anche nella prossima.

L'atteso debutto del nuovo T-Roc è programmato per il 2025, rappresentando una tappa importante per Volkswagen, soprattutto per l'introduzione del sistema ibrido nella sua offerta di SUV. Nessuna indiscrezione sul prezzo ma, come in tutti gli aggiornamenti di questo tipo, non è escluso un ritocco verso l'alto.