Volvo sfida l'off-road con la EX30 Cross elettrica

Volvo ha presentato la nuova EX30 Cross Country, versione fuoristrada della sua SUV elettrica compatta, già ordinabile sul sito ufficiale con un prezzo di partenza di 54.400 euro. Il modello si distingue per un assetto rialzato e caratteristiche estetiche e funzionali pensate per l'utilizzo off-road.

La EX30 Cross Country si differenzia dalla versione standard per diverse modifiche estetiche e tecniche. Presenta un assetto rialzato, cerchi da 19" (con opzione da 18" per pneumatici all terrain), portellone e griglia anteriore scuri, oltre a protezioni anteriori e posteriori e passaruota in plastica. Un dettaglio distintivo è la mappa topografica stilizzata sulla griglia, con le coordinate GPS del monte Kebnekaise, la vetta più alta della Svezia.

L'abitacolo mantiene il design minimalista della EX30 standard, con la plancia dominata dal grande schermo verticale dell'infotainment dotato di sistema Google integrato. Una modifica interessante riguarda il sistema audio, con gli altoparlanti spostati dalle portiere alla soundbar nella plancia, creando più spazio per riporre oggetti.

Dal punto di vista tecnico, la EX30 Cross Country monta il powertrain più potente della gamma, con due motori elettrici (uno per asse) che erogano complessivamente 315 kW (428 CV). La trazione integrale è gestita elettronicamente. Come tutte le Volvo, la velocità massima è limitata a 180 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,7 secondi.

La batteria da 69 kWh garantisce un'autonomia di 427 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10% all'80% di carica in 26 minuti. Per gli appassionati del fuoristrada, Volvo offre il pacchetto Cross Country Experience, che include ruote da 18" con pneumatici off-road, paraspruzzi, barre portatutto e un cestello portapacchi da tetto, potenziando ulteriormente le capacità della vettura su terreni accidentati.