13 strumenti AI per migliorare la produttività

C'è un'enorme differenza tra l'essere occupati e l'essere produttivi: se si passa la maggior parte del proprio tempo a rispondere a email, partecipare a riunioni interminabili e portare avanti compiti ripetitivi si sta solo occupando il proprio tempo, non lo si sta sfruttando al massimo per essere produttivi.

Per fortuna, l'intelligenza artificiale può dare una mano enorme nell'automatizzare tutte (o quasi) queste attività, liberando tantissimo tempo per portare avanti i progetti che contano davvero. L'uso di determinati strumenti può perfino triplicare la produttività, senza dover per forza passare intere giornate chini sul proprio lavoro.

Ti potrebbe interessare anche Ecco PERCHÉ non abbiamo la guida autonoma (sopratutto in Italia) - Alberto Broggi Ecco PERCHÉ non abbiamo la guida autonoma (sopratutto in Italia) - Alberto Broggi Guarda su

Alcuni di questi strumenti sono disponibili tramite browser web, ma il mercato offre anche dei veri e propri marketplace come AppSumo, che mettono a disposizione una pletora di software IA capaci di rispondere a tutte le vostre esigenze; è altamente probabile che lì troverete anche delle valide alternative a quanto vi segnaleremo nei prossimi paragrafi.

Tra i numerosi strumenti IA va segnalato Promptheus, che permette di organizzare e riutilizzare i prompt come se fossero ricette collaudate, eliminando la necessità di ripartire ogni volta da zero quando si parla con un chatbot. È come avere un ricettario personale per l'AI che mi fa risparmiare ore di tentativi ed errori.

La programmazione, tradizionalmente soggetta a frustranti errori di sintassi, è diventata molto più fluida grazie a Cursor. Questo editor con intelligenza artificiale integrata suggerisce e corregge il codice in tempo reale, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo. Attività che in passato richiedevano ore vengono ora completate in una frazione del tempo, con la tranquillità di poter accettare i suggerimenti dell'AI e procedere senza intoppi.

Un altro strumento che può trasformare l'approccio al lavoro è Fireflies. Le riunioni non rappresentano più un'interruzione nel flusso produttivo, poiché questo assistente registra, trascrive e sintetizza automaticamente i punti chiave discussi. Non dover prendere appunti manualmente permette di rimanere pienamente presente durante le conversazioni, dato che avremo a disposizione un riepilogo conciso e accurato una volta terminato l'incontro.

La differenza tra essere occupati ed essere efficaci è la chiave del successo professionale moderno.

La ricerca online, spesso una voragine di tempo, è diventata incredibilmente efficiente grazie a Google Gemini e Perplexity. Invece di navigare attraverso decine di schede e articoli, è possibile ottenere riepiloghi strutturati in pochi minuti. La qualità delle informazioni non viene compromessa, poiché questi strumenti forniscono fonti verificabili, permettendomi di basare il mio lavoro su dati affidabili senza perdere ore in ricerche dispersive.

L'assunzione di personale, tradizionalmente un processo lungo e dispendioso, èpuò essere semplificata di molto grazie a Vapy. Anziché esaminare manualmente centinaia di curriculum, questo strumento automatizza la fase iniziale di screening, analizzando le risposte vocali dei candidati e presentando solo i profili più promettenti. Il risultato? Un processo di selezione più efficiente che mi consente di concentrarmi sui candidati migliori senza sprecare tempo prezioso.

Un aiuto anche per la creatività

Gli strumenti di intelligenza artificiale non si limitano ad automatizzare compiti ripetitivi; potenziano anche la creatività in modi sorprendenti. Claude, ad esempio, funge da assistente di scrittura, trasformando idee grezze in testi coinvolgenti e ben strutturati. Non si tratta di sostituire la voce umana, ma di perfezionarla, eliminando le barriere che spesso si frappongono tra il pensiero e l'espressione scritta.

Nel campo della comunicazione visiva, Recraft ha eliminato la necessità di possedere competenze specialistiche in design grafico. La generazione di elementi visivi personalizzati avviene in pochi secondi, consentendo di creare presentazioni e contenuti social accattivanti senza dover ricorrere a designer esterni o a lunghe ricerche di immagini stock.

L'editing video, tradizionalmente uno dei processi più dispendiosi in termini di tempo, è stato rivoluzionato da Runway. Questo strumento automatizza numerose attività tecniche, riducendo drasticamente i tempi di produzione. La post-produzione non rappresenta più un collo di bottiglia, permettendo di concentrarsi sugli aspetti creativi piuttosto che sulle minuzie tecniche.

Per chi crea contenuti su più piattaforme, Relevance AI offre una soluzione elegante al problema della riformattazione. Trasforma automaticamente video in post per blog, thread su Twitter e articoli per LinkedIn, eliminando la necessità di riscrivere manualmente lo stesso contenuto per diverse piattaforme. Questo approccio non solo risparmia tempo, ma garantisce anche coerenza tra i vari canali di comunicazione.

Un'applicazione particolarmente innovativa dell'AI riguarda la creazione di copertine per YouTube. Utilizzando Replicate e addestrando un modello sulle immagini usate in passato, è possibile generare nuove copertine in un batter d'occhio. Questo semplice accorgimento fa risparmiare diverse ore ogni settimana, mantenendo al contempo una presenza visiva coerente sul proprio canale.

Ripensare la produttività nell'era dell'intelligenza artificiale

L'adozione di questi strumenti porta a riconsiderare completamente il concetto di produttività. Come sosteneva Tim Ferriss, "essere occupati è una forma di pigrizia" - un modo per evitare di pensare strategicamente e di agire in modo mirato. L'intelligenza artificiale ci offre l'opportunità di superare questa trappola, automatizzando ciò che è ripetitivo per concentrarci su ciò che è veramente importante.

La vera rivoluzione non consiste nel lavorare di più, ma nel lavorare in modo più intelligente. Eliminando le distrazioni e automatizzando le routine, possiamo liberare tempo ed energia mentale per attività a più alto valore aggiunto: pensiero strategico, creatività, relazioni umane significative - aspetti che nessuna intelligenza artificiale può sostituire.

Chiunque voglia muoversi in questa direzione, dovrebbe cominciare con lo strumento capace di risolvere il problema più critico nel proprio flusso di lavoro: che si tratti di Fireflies per le riunioni, Claude per la scrittura o Perplexity per la ricerca, anche un singolo strumento ben implementato può produrre risultati sorprendenti, creando un effetto domino sulla produttività complessiva.

L'intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico, ma una realtà concreta che sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo. Utilizzando questi strumenti strategicamente, possiamo completare in un giorno ciò che prima richiedeva una settimana, senza sacrificare la qualità, o il nostro benessere personale. La domanda non è più se adottare l'AI, ma quale strumento implementare per primo nella propria routine professionale.