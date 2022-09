Aruba annuncia che la piattaforma SD-WAN Aruba EdgeConnect Enterprise ha ricevuto la certificazione ICSA labs Secure SD-WAN al termine di un rigoroso processo di valutazione, diventando la prima soluzione SD-WAN del mercato a ottenere la qualificazione.

ICSA Labs effettua test e certificazioni indipendenti di prodotti IT e dispositivi di rete per la sicurezza e la sanità, misurando la conformità, l’affidabilità e le performance dei principali vendor di tecnologia del mondo.

“La nostra certificazione ICSA Labs Secure SD-WAN prevede rigorosi test della sicurezza e delle funzionalità SD-WAN per garantire che il prodotto sia sicuro e che applichi correttamente policy omogenee sulle funzioni relative sia alla componente WAN sia a quella della sicurezza”, dichiara Jack Walsh, security programs manager di ICSA Labs.

“I test di sicurezza effettuati per la certificazione Secure SD-WAN di ICSA Labs sono equivalenti a quelli di una delle nostre certificazioni ICSA Labs Firewall”.

“Come accade nei test dei firewall, ICSA Labs verifica che i componenti Secure SD-WAN siano stateful, che non risultino suscettibili ai normali attacchi Denial-of-Service, che siano invulnerabili alle minacce conosciute e che ciascuno di essi applichi correttamente la policy di sicurezza che è stata configurata”.

Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN implementa servizi di sicurezza completi in ambienti campus, branch, data center e cloud con funzionalità Next Generation Firewall, IDS/IPS e rilevamento e neutralizzazione di DDoS.

Con queste nuove caratteristiche, EdgeConnect sostituisce gli obsoleti e difficilmente gestibili firewall fisici presenti negli ambiti branch garantendo una sicurezza uniforme a tutti gli utenti in qualsiasi punto della rete da qualsiasi dispositivo e indipendentemente da dove risiedano le applicazioni.

EdgeConnect è una soluzione solida e completa per la sicurezza, ideale per le aziende che intendono creare esperienze uniformi, sicure e prevedibili in tutti i loro ambienti collegati dalla rete WAN.

Aruba EdgeConnect SD-WAN, quando combinata con soluzioni come ClearPass e Aruba Central NetConductor, implementa la segmentazione dinamica e il controllo degli accessi in base a ruoli e identità, elementi essenziali per un approccio Zero Trust e complementari alle architetture SASE.

EdgeConnect SD-WAN affronta le sfide di sicurezza complesse che le aziende sperimentano quando fanno migrare le applicazioni business sul cloud ed estendono il ricorso a dispositivi IoT.

Dal momento che i dispositivi IoT non possono far girare client VPN né agent ZTNA, l’architettura SASE deve essere affiancata da un framework Zero Trust che integri la visibilità, l’autenticazione e l’autorizzazione di utenti e dispositivi.

“HPE Aruba è molto orgogliosa di essere la prima azienda sul mercato SD-WAN a ottenere la certificazione ICSA Labs Secure SD-WAN”, commenta Damon Ennis, vice president of Engineering di HPE Aruba.

“Essa offre ai nostri clienti una prova autorevole e indipendente della completezza delle funzionalità native SD-WAN e di sicurezza avanzate con cui EdgeConnect Enterprise connette e protegge la rete dall’edge al cloud attraverso la WAN“.

“Le nuove funzionalità rafforzano le nostre proposte per la sicurezza fornendo flessibilità e fiducia ai nostri clienti che vogliono implementare controlli di sicurezza negli ambienti branch e attraverso la WAN nel quadro della trasformazione della rete e della sicurezza lungo il percorso verso SASE”.