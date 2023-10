AI for All: Lenovo annuncia soluzioni di IA "per tutti"

In occasione del Tech World Event, l'evento annuale di Lenovo sulle ultime novità tecnologiche, la compagnia ha presentato le ultime funzionalità di IA dei propri prodotti e la visione "AI for All" che guiderà il progresso.

L'obiettivo di Lenovo è usare l'intelligenza artificiale per guidare i propri clienti di ogni industria verso il futuro, aiutandoli a trasformare il business.

La compagnia ha condiviso il suo nuovo approccio ibrido all'IA dove convivono i modelli pubblici, privati e personali. L'idea è offrire un servizio che aiuti sia le imprese sia i privati a sfruttare il massimo potenziale dalle nuove tecnologie, proteggendo la privacy dei singoli.

Per mantenere i dati al sicuro, l'IA di Lenovo opererà solo nei limiti dei dispositivo o sui server on-premise; in entrambi i casi, il modello analizza i dati forniti dal singolo o le informazioni proprietarie dell'azienda senza condividerle con server esterni o integrarle con dataset pubblici.

"Sono lieto di condividere la nostra visione innovativa di offrire l'IA a tutti - individui e imprese - in tutto il mondo, attraverso le funzionalità di pocket-to-cloud computing di Lenovo, con conoscenze personalizzate e su misura per gli individui e le imprese, proteggendo al contempo la privacy e la sicurezza dei dati" ha affermato Yuanqing Yang, presidente e CEO di Lenovo.

Durante l'evento Lenovo ha presentato AI NOW (Personal AI Twin), un'assistente di IA pensato per i dispositivi basati su intelligenza artificiale. L'IA usa modelli di inferenza personalizzati e privati basati sui dati utente on-device, tenendo le informazioni al sicuro.

La compagnia ha poi annunciato la controparte per le imprese: Enterprise AI Twin. L'assistente può essere utilizzato per diversi scenari, aiutando i dipendenti a svolgere più velocemente il loro lavoro e in maniera efficiente.

Lenovo ha anche presentato Care of One, una piattaforma di IA che fornisce approfondimenti e supporto per aiutare le aziende a creare un ambiente di lavoro ottimale e a migliorare l'esperienza dei dipendenti, e Sustainability AI Engine, un motore che aiuta le organizzazioni a visualizzare l'impatto delle scelte aziendali sugli obiettivi di sostenibilità e a scegliere le migliori opzioni per raggiungere i risultati desiderati.

L'IA ibrida di Lenovo e NVIDIA

Nel corso dell'evento Yang e Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, hanno annunciato un'espansione della partnership tra le due aziende per portare sul mercato nuove soluzioni ibride e una collaborazione ingegneristica per portare l'IA a tutti.

Lenovo, forte della rinnovata partnership, fornirà sistemi integrati per portare l'elaborazione basata su IA dove vengono creati i dati così da aiutare le imprese a implementare facilmente nuove applicazioni, promuovendo l'innovazione.

Le nuove soluzioni saranno supportate dall'AI Professional Services Practice di Lenovo e permetteranno alle imprese di costruire i propri modelli di intelligenza artificiale usando il servizio cloud AI foundations di NVIDIA e di eseguirli poi coi sistemi Lenovo on-premise basati sull'hardware e sul software NVIDIA.

"NVIDIA e Lenovo stanno fornendo un portafoglio completo di sistemi di intelligenza artificiale ibrida su cui le aziende possono fare affidamento per potenziare l’intelligenza artificiale generativa praticamente ovunque" ha affermato Bob Pette, vice presidente di Enterprise Platforms di NVIDIA.

I nuovi sistemi Lenovo sono ottimizzati per eseguire NVIDIA AI Enterprise per garantire un'intelligenza artificial di produzione sicura, supportata e stabile. Con NeMo incluso nel software le organizzazioni possono personalizzare gli LLM disponibili sui AI Foundations; inoltre, grazie alla tecnica RAG (Retrieval-Augmented Generation) le imprese possono creare applicazioni di IA generativa coi propri dati.

Centro dell'innovazione sono il server Lenovo ThinkSystem SR675 V3 e la workstation ThinkStation PX ottimizzati per NVIDIA AI Enterprise. Il server include la GPU NVIDIA L40S, la DPU NVIDIA BlueField-3 e la rete NVIDIA Spectrum-X. La workstation abilita l'integrazione di 4 GPU NVIDIA RTX 6000 Ada nei sistemi.

Lenovo e NVIDIA creeranno inoltre sistemi di prossima generazione basati sul progetto NVIDIA MGX per offrire un'ampia gamma di soluzioni robuste e sicure per i carichi di lavoro di IA più impegnativi.

Infine, le nuove soluzioni supporteranno l'implementazione di simulazioni immersive su larga scala con NVIDIA Omniverse, piattaforma per lo sviluppo di applicazioni OpenUSD.

Le soluzioni HPC di Lenovo per Oceanbox.io

Nel corso di Tech World è stato presentato il caso di successo Oceanbox.io: la compagnia di intelligence oceanica, specializzata nella simulazione di dati oceanografici per creare modelli delle proprietà del mare, ha scelto Lenovo per potenziare le proprie operazioni e migliorare la conoscenza del mare.

Oceanbox.io utilizza i server ThinkSystem per analizzare i dati che conserva e produce per modellare le profondità dell'oceano e rendere le proprie informazioni disponibili a tutti. I server Lenovo sono in grado di gestire l'enorme mole di dati della compagnie provenienti da migliaia di punti, comprese le informazioni sul vento, sui bacini fluviali e sulle caratteristiche ecografiche.

Tanti i casi d'uso delle soluzioni Lenovo per Oceanbox.io, a partire dalle previsioni di spostamenti di parassiti e agenti patogeni nelle acque, passando poi per la ricerca e il salvataggio di persone e animali in mare, arrivando infine al monitoraggio della diffusione di petrolio in caso di perdite, aiutando le autorità nel contenimento del fenomeno.

I modelli di Oceanbox.io impiegano dalle due alle tre settimane per funzionare con 1.000-2.000 core della CPU e usano circa 50 terabyte di dati, ovvero circa 15,5 milioni di foto. Per far fronte alle necessità di calcolo per l'elaborazione dei dati, la compagnia ha deciso di affidarsi alle soluzioni HPC Lenovo.

Oceanbox.io usa 16 server ThinkSystem SR645 dual-socket, ognuno dotato di due processori AMD EPYC a 64 core. A questi si aggiungono altri due nodi SR645 collegati ai dispositivi di storage su disco Lenovo per supportare i calcoli in tempo reale. Al fine di ridurre la latenza di rete per garantire comunicazioni veloci, i nodi sono accompagnati dalle più recenti reti InfiniBand.

La compagnia sta inoltre lavorando per incorporare analisi predittive e modellazione basate su IA per supportare la produzione di nuove soluzioni.

"Costruendo i nostri sistemi con Lenovo e rendendoli accessibili a tutti, vogliamo aiutare gli altri a eseguire operazioni in mare con maggiore precisione e con il minimo rischio di danneggiare l’ambiente" ha affermato commenta Svenn Hanssen, CEO di Oceanbox. "Non sappiamo fino a che punto si spingeranno queste capacità in futuro, il che significa che tutto è possibile. C’è così tanto da imparare e capire sull’oceano, e stiamo solo grattando la superficie".