Akamai leader per le capacità critiche delle Web Application Firewall su cloud

Akamai Technologies ha ricevuto i massimi punteggi nel rapporto Gartner 2019 relativo alle capacità critiche per i servizi Web Application Firewall su cloud, per la sicurezza delle API e le applicazioni business-critical su scala web.

Il gruppo si è inoltre classificato al terzo posto su dodici fornitori nel caso di utilizzo per le applicazioni web su interazioni pubbliche. Nel rapporto relativo alle capacità critiche, associato al Magic Quadrant per i Web Application Firewall, Akamai è stata confermata leader per il terzo anno consecutivo. Gartner ha valutato la capacità di proteggere le applicazioni web e le API di dodici aziende di servizi Web Application Firewall (WAF) su cloud.

In questo rapporto, sono state valutate le seguenti funzionalità dei prodotti: sicurezza delle API, gestione dei bot, protezione dagli attacchi DDoS, architetture tecniche, gestione ed MSS, monitoraggio e reporting, scalabilità e presenza geografica, controlli basati su regole e firme, sicurezza positiva/rilevamento delle anomalie, programmabilità e scalabilità downward.

Nel rapporto di legge: “L’approccio del portfolio di servizi WAF basati su cloud è diventata l’opzione preferita per proteggere le app per interazioni pubbliche”.

Entro il 2023, oltre il 30% delle API e delle applicazioni web per interazioni pubbliche sarà protetto dai servizi WAAP (Web Application and API Protection) su cloud, che forniscono una combinazione di protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), mitigazione dei bot, protezione delle API e soluzioni WAF.

Un punto chiave dell’analisi di Gartner indica le quattro funzionalità principali che definiscono un servizio WAAP (Web Application and API Protection) sul cloud: WAF, protezione dagli attacchi DDoS, gestione dei bot e protezione delle API e Akamai le soddisfa tutte.

“Akamai ha perseguito una strategia di sicurezza come piattaforma edge integrata che fornisce protezioni scalabili e coerenti sull’infrastruttura multicloud» ha affermato Alessandro Livrea, Country Manager Akamai Italia.

«Siamo lieti di constatare che il settore si sta muovendo verso un modello in cui le soluzioni per la sicurezza basata sul cloud saranno l’opzione architettonica prevalente e riteniamo che la capacità unica di Akamai di fornire queste protezioni integrate sull’edge sia un elemento di differenziazione univoco per noi».

Questa notizia arriva insieme al recente riconoscimento da parte degli analisti delle funzionalità per la sicurezza intelligente dell’edge di Akamai; in tal caso, la compagnia si è attestata come leader nel Gartner Magic Quadrant per i Web Application Firewall (WAF).

L’azienda è stata inoltre riconosciuta come leader da Forrester nel suo più recente rapporto “The Forrester Wave: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers”.