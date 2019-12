Al via per Eolo l’Academy dei sindaci

Eolo continua nel suo impegno per la digitalizzazione dei piccoli comuni italiani. L’operatore di telecomunicazioni ha lanciato il 3 dicembre l’Academy dei Sindaci, nuovo capitolo del progetto Missione Comune. che ha come obiettivo accelerare la modernizzazione e l’inclusione dei comuni con meno di 5mila abitanti.

Per perseguire lo scopo, Eolo lavora a supporto della formazione di una rete di condivisione delle esperienze di digitalizzazione, attraverso una piattaforma a disposizione di tutti i cittadini.

I primi contenuti online nella sezione Academy dei Sindaci del sito missionecomune.eolo.it sono a cura di Marco Bussone, Presidente Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (Uncem), che parla delle potenzialità insite nella trasformazione digitale delle aree alpine.

Poi Massimo Castelli, che racconta la digitalizzazione nella sua doppia veste di Sindaco di Cerignale e coordinatore Anci Piccoli Comuni e Luca Cavobianchi, Marketing Business Eolo, che condivide alcuni consigli su come scegliere la giusta velocità di banda.

L’Academy, quindi, ospiterà contenuti di varia natura: da consigli pratici per accelerare le scelte che ogni Sindaco viene chiamato a fare, a temi più istituzionali, legati al ruolo dell’audience per la quale l’Academy è stata ideata.

Ogni Sindaco in Italia potrà inoltre candidarsi a raccontare a tutti i cittadini, primi e non, le azioni svolte sul suo territorio per essere d’esempio e d’ispirazione verso gli altri, inviando una richiesta alla mail: missionecomune@eolo.it

«I sindaci del nostro Paese si trovano ogni giorno a dover affrontare scelte che impattano direttamente sulla vita di tutti i cittadini. Il loro è un lavoro che comporta grandi responsabilità e spesso, soprattutto nei piccoli comuni della provincia italiana al centro delle nostre iniziative, la gestione amministrativa si deve confrontare con dinamiche rese più difficili da fenomeni come lo spopolamento» ha commentato Luca Spada, Presidente e Fondatore di Eolo.

«Per questo, abbiamo cercato una soluzione che possa essere utile a livello pratico e supportare lo sviluppo di tutto il Paese, creando una vera e propria rete di condivisione tra le esperienze di digitalizzazione dei Comuni, favorendone la diffusione e l’emulazione».

Come detto, l’Academy dei Sindaci rientra nel progetto Eolo Missione Comune, che prevede il riconoscimento ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti di premi digitali per un valore di 1 milione di euro l’anno per tre anni.

A 8 mesi dal lancio del progetto, sono già 80 i Comuni che grazie ai voti di cittadini e simpatizzanti possono accedere ai compensi: connettività omaggio per 2 anni, webcam per la sicurezza, access point per connettere le aree del paese e soluzioni per l’istruzione o la municipalità.