Amazon ha comunicato i risultati del programma di formazione digitale indirizzato alle startup e alle piccole e medie imprese italiane; nel corso del 2022, l’iniziativa Accelera con Amazon ha superato l’obiettivo prefissato (formare altre 20.000 startup e Pmi italiane), raggiungendo oltre 25.000 organizzazioni nel nostro Paese, che portano il totale complessivo a oltre 35.000 partecipanti dal lancio del programma a novembre 2020.

Durante l’ultimo anno, Accelera con Amazon ha erogato circa 13.000 ore di lezioni online, con 13 webinar e 5 bootcamp, grazie anche alla collaborazione di numerosi partner istituzionali.

Questo percorso di formazione ha permesso ai partecipanti di approfondire tematiche come la costruzione di un marchio online e lo sviluppo di strategie di vendita utili per distinguersi nel panorama digitale.

Dalla teoria alla pratica

L’applicazione delle nuove competenze è molto incoraggiante: oltre il 65% dei partecipanti ha infatti aperto un canale di vendita online, e il 55% ha esteso la propria offerta a livello internazionale.

Analizzando i dati su base regionale, la Lombardia ha registrato il contributo maggiore con il 18%, seguita dall’Emilia-Romagna (11%) e dalla Campania (10%).

Il livello di partecipazione spicca particolarmente in un contesto in cui l’Italia continua a registrare livelli di competenze digitali molto bassi rispetto alla media europea: secondo i dati DESI 2022, il 58% degli italiani tra i 16 e 74 anni che non possiede alcuna competenza digitale di base.

Dal lancio del programma, avvenuto a novembre 2020, sono moltissimi i partner con cui Amazon ha collaborato per supportare le Pmi: tra questi Ice, Graduate School of Management del Politecnico di Milano, Netcomm, Confagricoltura, Confcommercio Giovani Milano, Conflavoro PMI e le molte istituzioni regionali.