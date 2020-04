Amazon Web Services e i vantaggi della Human Augmentation

Avete mai sentito parlare di Human Augmentation? Si tratta di un campo di ricerca che mira a migliorare le capacità umane attraverso la medicina o la tecnologia.

In particolare nell’informatica, esistono svariati concetti e modelli non invasivi, come l’ubiquitous computing, le interfacce utente percettive, il wearable computing, la realtà aumentata, gli agenti virtuali, i dispositivi connessi, i robot e l’integrazione uomo-macchina che possono dare un’idea di quanto ampio e pieno di opportunità sia il futuro della Human Augmentation.

Il mercato della Human Augmentation ha un notevole potenziale e dovrebbe crescere da 70,9 miliardi di dollari nel 2019 a 206,9 miliardi di dollari entro il 2024. Tra i principali fattori che guidano la crescita c’è il forte incremento della presenza di tecnologie nel settore sanitario, la sicurezza e la forza del personale militare, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei dispositivi indossabili e il loro sempre maggiore utilizzo.

Un nome di spicco in tale settore è Amazon Web Services, che ha presentato Amazon Augmented AI (Amazon A2I), un servizio che mira a semplificare la creazione dei flussi di lavoro richiesti per la revisione umana e le previsioni di machine learning.

Durante lo scorso re:Invent a Las Vegas, Amazon Web Services (AWS) ha annunciato Amazon Augmented AI (Amazon A2I), uno strumento basato sul concetto di Human Augmentation. Questo nuovo servizio entra a far parte del portfolio di AWS e mira a rendere più facile la costruzione dei flussi di lavoro necessari per la revisione umana delle previsioni machine learning.

In cosa consiste? Amazon A2I permette di creare flussi di lavoro integrati di revisione umana per i casi d’uso comuni di machine learning, per esempio la moderazione di contenuti o l’estrazione di testo da documenti, facilitando la revisione delle previsioni di Amazon Rekognition e Amazon Textract.

Utilizzando Amazon A2I, i revisori umani possono intervenire quando modello non può fare una previsione con grande affidabilità o effettuare un audit sulle proprie previsioni su base regolare, eliminando il carico di lavoro indifferenziato associato alla costruzione di sistemi di revisione umana o alla gestione di un gran numero di revisori umani.

Amazon A2I offre la flessibilità di incorporare la revisione umana alle applicazioni di ML sulla base di requisiti specifici e fornisce opzioni per lavorare con revisori all’interno e all’esterno di un’organizzazione.

Inoltre, è possibile accedere a una forza lavoro di oltre 500 mila collaboratori indipendenti che svolgono già attività relative al machine learning con Amazon Mechanical Turk. Amazon A2I integra giudizio umano e Intelligenza Artificiale, indipendentemente dal fatto che venga eseguita su AWS o su un’altra piattaforma.