Amazon Web Services rende disponibile Amazon Detective

Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità anche in Italia, così come in altri 13 mercati, di Amazon Detective, un nuovo servizio di sicurezza che mira a rendere facile per i clienti condurre indagini più rapide ed efficienti sui problemi di sicurezza.

Amazon Detective raccoglie automaticamente i dati di log dalle risorse del cliente e utilizza l’apprendimento automatico, l’analisi statistica e la teoria dei grafici per costruire visualizzazioni interattive che aiutano i clienti ad analizzare, investigare e identificare rapidamente la causa di potenziali problemi di sicurezza o attività sospette.

«Anche se i clienti ci raccontano che i loro team di sicurezza hanno gli strumenti e le informazioni per rilevare e risolvere i problemi in modo sicuro, spesso riconoscono di aver bisogno di aiuto quando si tratta di capire quale è stata la causa primaria di questi problemi» ha detto Dan Plastina, Vice President for Security Services di AWS.

«Raccogliere le informazioni necessarie per condurre indagini efficaci sulla sicurezza è tradizionalmente un processo oneroso, che può rendere impossibili analisi approfondite in realtà cruciali per le organizzazioni più piccole e mettere a dura prova le risorse per i team più grandi».

Amazon Detective toglie tutto questo lavoro extra dalle spalle del cliente, permettendogli di concentrarsi sulla ricerca della causa primaria di un problema per garantire che non si ripeta.

Tecnicamente, le visualizzazioni di Detective forniscono dettagli, contesto e guida per aiutare gli analisti a determinare rapidamente la natura e l’estensione dei problemi identificati dai servizi di sicurezza AWS come Amazon GuardDuty e AWS Security Hub.

Il modello grafico e le analisi di Detective vengono continuamente aggiornati man mano che nuovi dati di telemetria diventano disponibili dalle risorse AWS di un cliente, consentendo ai team di sicurezza di dedicare meno tempo alla costante evoluzione delle origini dati.

Il servizio di investigazione esegue il necessario setacciamento dei dati, così che i team di sicurezza possano passare più rapidamente alla riparazione. Amazon Detective è disponibile in 14 regioni AWS in tutto il mondo e fruibile con un periodo di prova gratuita di 30 giorni.