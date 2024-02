AMD annuncia Embedded+ per accelerare il time-to-market degli ODM

AMD ha annunciato Embedded+, una nuova soluzione architetturale che combina i processori Ryzen Embedded con i SoC adattivi Versal AI in un singolo chip integrato per offrire soluzioni scalabili ed efficienti che accelerano il time-to-market dei partner ODM (Original Design Manufacturers), ovvero le aziende progettiste e produttrici dei chip.

La nuova architettura aiuta gli ODM a ridurre i tempi di qualifica e costruzione dei chip per accelerare il time-to-market senza dover usare altre risorse. Usando Embedded+ è possibile sfruttare la potenza di una piattaforma software comune per creare design a bassa potenza, piccolo formato e ciclo di vita lungo per applicazioni nel campo medico, industriale e dell'automotive.

Con la computazione adattiva, Versal si rivela ottimo per la computazione deterministica e bassa latenza, mentre i suoi engine di AI garantiscono performance per watt elevate per l'inferenza.

La combinazione di questi due aspetti consente di eseguire diversi task che richiedono performance elevata, inclusa la computazione adattiva in tempo reale con I/O flessibile e operazioni di inferenza.

A questi aspetti si aggiungono i processori Embedded Ryzen con core Zen ad alte performance e GPU Radeon per rendering di primo livello ed esperienze video in 4K.

"Nei sistemi automatizzati, il valore dei dati dei sensori cala nel tempo e i sensori devono operare con le informazioni più recenti possibili per garantire bassa latenza e risposte deterministiche" ha affermato Chetan Khona, senior director of Industrial, Vision, Healthcare and Science Markets, AMD.

"Nelle applicazioni industriali e mediche molte decisioni devono avvenire in millisecondi. Embedded+ massimizza il valore dei dati dei partner e dei clienti, con efficienza energetica e computazione performante che gli consente di concentrarsi sul rispondere ai bisogni dei propri consumatori e del mercato" ha aggiunto Khona.

Sapphire Technology inaugura Embedded+

Sapphire Technology, azienda produttrice di schede video e schede madri, ha inaugurato la prima soluzione basata sull'architettura Embedded+.

Sapphire Edge+ VPR-4616-MB è una scheda madre Mini-ITX a bassa latenza che offre elevate capacità computazionali con solo 30W di potenza sfruttando il processore Ryzen Embedded R2314 e Versal AI Edge VE2302 Adaptive.

La VPR-4616-MB è disponibile anche con sistema completo, compresa memoria, storage, alimentazione e chassis.

"Lavorando con un'architettura che è validata e affidabile, possiamo concentrare le nostre risorse sul migliorare altri aspetti dei nostri prodotti, riducendo il time-to-market e i costi di ricerca e sviluppo. Embedded+ è una piattaforma eccellente e snella per creare soluzioni con le migliori performance e funzionalità" ha affermato Adrian Thompson, vice presidente senior di global marketing, Sapphire Technology.

VPR-4616-MB di Sapphire Technology è già disponibile sul mercato.