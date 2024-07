AMD ha superato Intel per riconoscibilità del marchio: il potere dell'intelligenza artificiale

Secondo le ultime analisi di mercato, AMD ha superato Intel in termini di popolarità del marchio grazie al suo branding di qualità e al suo impegno nel settore dell'IA. Dal 2023, la crescita del marchio AMD è stata del 53% su base annua. Questo ha portato la società al 41° posto nel rapporto di Kantar "BrandZ Most Valuable Brands" per il 2024. La posizione raggiunta da AMD è superiore a quella di grandi nomi come Intel, Texas Instruments e Samsung.

Nel settore delle Piattaforme Tecnologiche e dei Servizi, AMD è salita di nove posizioni, con un valore del marchio di 51,86 milioni di dollari. Questo valore riflette solo il riconoscimento del marchio dell'azienda che si ottiene moltiplicando il valore finanziario di una società per il suo contributo al marchio. Il contributo al marchio è la proporzione del valore finanziario generata dall'aumento del volume degli acquisti. Kantar afferma che la sua valutazione di BrandZ "isola il valore generato dalla forza del marchio nella mente dei consumatori".

Secondo Kantar, la crescita di AMD è dovuta in gran parte alla sua capacità di innovare in tecnologie come l'IA e lo spatial computing. Nvidia, ad esempio, ha registrato una crescita del 178% su base annua grazie alle sue innovazioni in questi campi. AMD e la maggior parte degli altri 20 Top Risers hanno beneficiato ampiamente di tali progressi.

Intel, invece, ha registrato una crescita del 29% dal 2023, salendo di quattro posizioni fino al 48° posto. Nel 2023, Intel ha anche intrapreso una significativa opera di rebranding, che ha attirato varie critiche negative. Tra i cambiamenti, ci sono stati modifiche al logo e al jingle, oltre all'abbandono di marchi storici come Pentium e Celeron.

Va notato che, nel 2023, nessuno dei 20 Top Risers apparteneva al settore tecnologico. Invece, a dominare sono state aziende nei settori delle telecomunicazioni, del cibo e delle bevande e dei marchi di lusso. La Top 10 di quest'anno è invece dominata quasi esclusivamente da marchi tecnologici o adiacenti alla tecnologia.

Tra i marchi più preziosi del 2024 secondo Kantar compaiono Apple, Google, Microsoft, Amazon e McDonald's, rispettivamente in questo ordine. Nvidia segue appena dietro, al sesto posto.