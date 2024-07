AMD "Curve Shaper" è l'arma segreta dei Ryzen 9000

Da qualche giorno circola una voce secondo la quale le CPU AMD Ryzen 9000 "Zen 5", ormai prossime al lancio, si potranno overcloccare "senza restrizioni". Dopo i primi rumor, per altro riferiti ai processori X3D della serie 9000, sono emerse nuove informazioni rispetto a una funzionalità chiamata Curve Shaper. A rivelarlo è 1usmus, noto autore di vari strumenti di tuning per AMD Ryzen come DRAM Calculator, Hydra e CTR.

In passato, era necessario selezionare Curve Optimizer (CO) affinché fosse stabile sia a basse che ad alte temperature durante l'intero range di carico. Tuttavia, il fattore limitante era generalmente la temperatura elevata e una bassa ottimizzazione della curva (CO). Ora, con l'introduzione del Curve Shaper, questa situazione cambierà, permettendo di controllare la CO su tutto il range di temperature.

Secondo Yuri, la nuova funzione di overclocking chiamata Curve Shaper è un'estensione del Curve Optimizer di AMD, largamente utilizzato per il tuning delle CPU Ryzen. Curve Optimizer è una delle due funzionalità di overclocking supportate anche dalle CPU con 3D V-Cache e, poiché come anticipato le prossime CPU Ryzen 9000X3D offriranno pieno supporto all'overclocking, ci si attende una compatibilità simle anche con Curve Shaper.

1usmus

La funzionalità principale di Curve Optimizer è di ottimizzare la curva AVFS (Adaptive Voltage and Frequency Scaling) dell'intera CPU o di specifici core, sovrascrivendo le curve fisse con cui sono fuse, migliorando così le performance del processore.

1usmus spiega che, attualmente, gli utenti devono selezionare una curva ottimizzata che garantisca stabilità sia a basse che ad alte temperature. Questo ha portato a delle limitazioni dovute alle alte temperature e a basse ottimizzazioni. Con Curve Shaper presente su AMD Ryzen 9000 "Zen 5", gli utenti potranno controllare la CO su tutto il range di temperature. L'intera tabella di Curve Shaper è stata pubblicata da 1usmus e può essere visionata sul suo profilo.

Curve Shaper, Curve Optimizer e Precision Boost Overdrive sono solo alcune delle nuove funzionalità che ci si aspetta con la prossima generazione di CPU AMD Ryzen 9000 "Zen 5", in arrivo a breve. Tantissimi dettagli interessanti riguardano l'architettura di Zen 5, che promette un miglioramento dell'IPC del 16%, grandi progressi nei giochi e nelle applicazioni multi-threading, supporto per memorie più veloci e molto altro.

Ora non ci rimane che attendere il lancio dei Ryzen 9000 sperando che nei prossimi giorni riusciremo a scoprire altri dettagli su questi interessantissimi processori.