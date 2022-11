Con l’avvento della quarta generazione dei processori server Epyc, Amd ha portato l’architettura Zen 4 anche nell’ambiente server. I nuovi processori offrono prestazioni all’avanguardia, maggiore efficienza energetica e una notevole.

Lisa Su, presidente e CEO di AMD, ha dichiarato: “La scelta del giusto processore per data center è più importante che mai e i processori Epyc di quarta generazione offrono leadership in ogni aspetto.

Il data center rappresenta la più grande opportunità di crescita e la priorità più strategica per Amd.

Abbiamo creato la migliore roadmap per CPU per data center e con i nuovi processori Epyc offriamo un altro importante passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza”.

Lisa Su, presidente e Ceo di Amd

I nuovi processori Epyc possono fornire prestazioni fino a 2,8 volte superiori rispetto alla generazione precedente, e consumare fino al 54% in meno.

Design modulare

I nuovi processori Amd Epyc di quarta generazione sono progettati per offrire ottimizzazioni in tutti i segmenti di mercato e le applicazioni, aiutando al contempo le aziende a liberare risorse del data center.

Con un massimo di 96 core in un singolo processore, i nuovi processori consentono ai clienti di implementare server più potenti per continuare a soddisfare le loro esigenze di elaborazione.

Ciò consente di promuovere una maggiore flessibilità all’interno del data center che può essere sfruttata per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

Amd continua a seguire l’approccio Security by Design, che si traduce in funzioni di sicurezza avanzate per i processori. La nuova generazione espande AMD Infinity Guard, un set di funzioni all’avanguardia che offre livelli di protezione fisici e virtuali.

La nuova generazione di Epyc fornisce un set di funzioni completo; i clienti che devono solo scegliere il numero di core e la frequenza più adatti alle loro esigenze di carico di lavoro.

La nuova architettura introduce il supporto per la memoria Ddr5 e per lo standard Pci Express 5, che sono fondamentali per le applicazioni AI e ML.

Inoltre, supportano CXL 1.1+ per l’espansione della memoria, aiutando i clienti a soddisfare le richieste di maggiore capacità di carico di lavoro in memoria.

Ecosistema in espansione

Durante l’evento di presentazione, numerosi partner hanno annunciato l’integrazione della nuova architettura nelle loro soluzioni. Tra i molti partner interessati si segnalano Dell, Google Cloud, HPE, Lenovo, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Supermicro e VMware.

La tabella seguente riporta la lineup completa con le caratteristiche principali di tutti i modelli presentati.