AnyDesk: dal lavoro remoto alla collaborazione su dati sensibili

AnyDesk è una soluzione versatile e affidabile per il controllo remoto che nel tempo è diventata uno strumento di importanza cruciale in vari ambiti professionali. Questa piattaforma consente di connettersi e controllare dispositivi da remoto con facilità, con un vasto catalogo di funzioni aggiuntive che lo rende adatto al telelavoro, alla gestione di grandi infrastrutture IT, al settore sanitario e a diversi contesti professionali - rivelandosi di frequente una soluzione utile per ridurre i costi.

Data la sua natura, non sorprende l’attenzione posta sulla protezione dei dati, particolarmente importante nei settori sanitario, scolastico e di ricerca. Nelle prossime righe daremo un’occhiata più da vicino ai modi in cui un software come AnyDesk può facilitare la vita a professionisti e aziende di tutte le dimensioni.

Il lavoro remoto: più sicurezza e grande efficienza

La versatilità della piattaforma emerge chiaramente se si prende in considerazione la grande varietà di casi in cui è stato usato con successo. Per esempio, nei casi del Comune di Udine e dell'azienda Wanzl, AnyDesk ha agevolato la transizione al lavoro remoto, superato sfide legate ai volumi di dati e garantito la riservatezza nei corsi di formazione.

Nel caso del Comune di Udine, con oltre 800 dipendenti, AnyDesk ha agevolato una transizione rapida al lavoro da casa durante il lockdown del 2020, garantendo continuità operativa e sicurezza delle sessioni. La soluzione ha dimostrato di essere facilmente implementabile, mantenendo standard elevati di sicurezza e affidabilità. Analogamente, presso l'azienda Wanzl, AnyDesk ha superato sfide legate ai considerevoli volumi di dati, offrendo un accesso remoto fluido e sicuro, vitale per un reparto di marketing internazionale.

Image by Mircea - All in collections from Pixabay

Usare un software di controllo remoto per permettere ai dipendenti in remote working di accedere al computer aziendale ha diversi vantaggi. Il primo è quello della gestione: i computer, infatti, restano nella disponibilità immediata dell'azienda e in caso di guasti complessi si può agire in tempi brevissimi. Si riduce anche la complessità di quello che il dipendente deve gestire a casa e le richieste di potenza hardware del notebook che gli viene assegnato perché basta una macchina poco potente e completamente blindata per motivi di sicurezza per poter accedere a tutto quello di cui il lavoratore ha bisogno.

Ideale per ambienti in cui serve una protezione dei dati di alto livello

AnyDesk si distingue anche in termini di protezione dei dati, aspetto particolarmente rilevante nel contesto accademico e di ricerca. La soluzione offre un alto livello di protezione poiché consente l'accesso remoto senza la necessità di connettersi a Internet. Questa caratteristica è di fondamentale importanza per garantire un ambiente sicuro e protetto, specialmente per istituzioni come l'Università cooperativa di Baden-Württemberg a Karlsruhe (DHBW Karlsruhe). La possibilità di ospitare AnyDesk on-premises, cioè installato all'interno della rete aziendale, rafforza la fiducia del reparto IT e dei dipendenti, mantenendo un controllo totale sui dati sensibili.

La flessibilità del client personalizzabile e l'interfaccia utente chiara garantiscono una protezione dei dati senza compromessi, consentendo all'università di rispettare le rigorose linee guida sulla privacy, offrendo al contempo un'assistenza remota efficiente e sicura.

Anche nel settore sanitario la protezione dei dati è di primaria importanza, e anche in questo caso AnyDesk si presenta come una soluzione ideale. Ci sono almeno due casi esemplari che vale la pena di citare, quello di Amedes e quello del Centro di Integrazione Dati dell'Università di Magdeburgo.

Image by OsloMetX from Pixabay

Anche in questo caso si rivela determinante la possiblità di eseguire l’accesso remoto senza accesso a internet tramite la soluzione on-premises, perché previene il rischio di accesso non autorizzato e soprattutto non comporta problemi di compliance con le leggi che regolano la trasmissione di dati sensibili. Lo scambio in tempo reale di grandi quantità di dati unita a impostazioni di sicurezza controllabili rende AnyDesk una scelta affidabile per garantire la privacy e la sicurezza nel settore sanitario.

Non dimentichiamo la gestione tecnica e l'assistenza

Ovviamente, non dobbiamo dimenticare il tema che ha reso "famosi" i software di controllo remoto. La gestione dell'infrastruttura IT in contesti complessi richiede soluzioni all'avanguardia che garantiscano efficienza e affidabilità. AnyDesk è una opzione molto valida per affrontare questa sfida, offrendo un supporto remoto tempestivo e una gestione centralizzata dei dispositivi. A questo riguardo, la soluzione AnyDesk si è rivelata determinante nei di spidercam, Bromsgrove School e DHBW Karlsruhe.

Per Spidercam, leader mondiale nelle riprese sportive, AnyDesk ha fornito prestazioni affidabili, consentendo ai tecnici di intervenire rapidamente durante eventi dal vivo e garantire il corretto funzionamento delle telecamere speciali. Quando si verifica un guasto informatico durante un evento, infatti, i tempi di reazione devono essere brevissimi perché ogni minuto perso non tornerà. L'affidabilità di AnyDesk permette a Spidercam di intervenire con tempestività e in maniera ripetibile su ogni macchina, riducendo al minimo i tempi di ripristino della piena funzionalià.

Bromsgrove School, invece, è una scuola con oltre 1600 studenti e 600 membri del personale che ha implementato con successo AnyDesk per gestire centralmente i dispositivi, facilitando l'assistenza remota e garantendo la continuità operativa, così come DHBW Karlsruhe, un'università con oltre 34.000 studentie una rete informatica complessa.

Una implementazione, questa, molto più classica e tipica dei sistemi di gestione remota, uno scenario in cui AnyDesk è nato e cresciuto, ottimizzando le funzioni e le caratteristiche per fornire tutto quello che serve per una gestione semplice e lineare anche degli ambienti più complessi.

La formazione con una marcia in più

La ARD.ZDF medienakademie, un'istituzione di formazione continua nel settore dei media, affrontava la sfida di rendere accessibili i corsi sui vari software, incluso l'editing video, in un ambiente IT controllato. Il coordinatore tecnico IT, Olaf Schott, ha selezionato AnyDesk per garantire protezione dei dati, facilità di utilizzo e adattabilità alle esigenze operative di 12 emittenti.

La crittografia end-to-end di AnyDesk ha garantito sicurezza, mentre la bassa latenza si è dimostrata cruciale durante le lezioni assistite di editing video. La soluzione ha reso possibile una formazione molto flessibile e il risparmio di tempi e costi di viaggio. ARD.ZDF ha ottenuto ben 18.000 utenti registrati nel primo anno, dimostrando che la partnership con AnyDesk si è rivelata molto apprezzata dai clienti, richiedendo solo il download del file per iniziare la formazione da qualsiasi parte del mondo.

Non solo aziende, ma anche professionisti

Infine, per dimostrare ulteriormente la versatilità di AnyDesk, è notevole il caso di Deniz Saylan, fotografo e filmmaker freelance con base a Berlino e Stoccarda. Saylan affronta una sfida quotidiana gestendo grandi quantità di dati durante i circa 200 giorni all'anno in cui è in viaggio per servizi fotografici. Con oltre 40 terabyte di immagini archiviate, Saylan ha bisogno di accesso flessibile e immediato a tutti i suoi dati, senza affidarsi a soluzioni cloud o VPN limitate.

Image by No-longer-here from Pixabay

AnyDesk gli consente di gestire le immagini in modo intuitivo e sicuro da qualsiasi luogo. La bassa latenza e il rapido aggiornamento dello schermo tipici delle connessioni con AnyDesk garantiscono un'esperienza di lavoro remota fluida, permettendo a Saylan di ritoccare le immagini e i video senza dover trasportare dispositivi costosi.

La flessibilità e la sicurezza offerte da AnyDesk rappresentano un risparmio significativo (stimato in 5.000 euro), evitando rischi associati al trasporto fisico di dati sensibili, come evidenziato da un incidente in cui il suo portatile è stato danneggiato durante un servizio fotografico. AnyDesk ha non solo semplificato la gestione di grandi quantità di dati ma ha anche contribuito a preservare il prezioso lavoro di Saylan, confermandosi come la soluzione ideale per un professionista che richiede flessibilità, sicurezza e efficienza nella gestione delle sue immagini in viaggio.