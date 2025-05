L’AI alternativa c’è e non viene dagli Stati Uniti

Il 14 aprile 2025 Seeweb ha presentato Regolo.ai, un nuovo provider europeo di inference per l’intelligenza artificiale. Si tratta di una piattaforma pensata per sviluppatori e tecnici, con infrastrutture full-stack accessibili via API, progettate per semplicità d’uso, efficienza energetica e rispetto delle normative sulla privacy.

Regolo.ai nasce come risposta concreta a chi cerca modelli di AI utilizzabili in libertà, senza dover rinunciare alla tutela dei dati e all’efficienza. Seeweb, da anni attiva nel cloud per il machine learning, ha deciso di puntare su un sistema che offra agli sviluppatori strumenti di lavoro trasparenti, sostenibili e costruiti su principi tecnici ed etici solidi.

Il servizio fornisce tutte le componenti necessarie per l’inferenza AI: elaborazione dei dati, modelli preconfigurati, distribuzione via API. L’infrastruttura è gestita in Europa e progettata per minimizzare la complessità tecnica, con l’obiettivo di ridurre costi e tempi di sviluppo.

L’identità del progetto è chiaramente europea, non solo per la collocazione geografica ma per l’adesione a una visione diversa dell’innovazione. La piattaforma è conforme al GDPR, protegge i dati aziendali e adotta un approccio trasparente. Il motto scelto – Open for you but private for your business – riassume questa filosofia: apertura e libertà per chi sviluppa, riservatezza per chi usa.

Un aspetto centrale è l’attenzione alla sostenibilità. L’infrastruttura di Regolo è alimentata da fonti rinnovabili e utilizza un sistema di monitoraggio del consumo energetico che tiene conto del rapporto tra token elaborati e watt impiegati. In questo modo si riduce l’impronta ambientale del calcolo AI, una delle questioni più urgenti del settore.

Il progetto è nato all’interno di Seeweb ma ha acquisito una propria autonomia operativa nel gruppo DHH, società quotata in Borsa. A guidarlo è il team di AI cloud dell’azienda, che ha costruito Regolo partendo dalle esigenze concrete di chi lavora ogni giorno con l’intelligenza artificiale.

Marco Cristofanilli, responsabile del progetto, spiega: «Sappiamo bene quanto sia difficile orientarsi in un contesto così complesso. Nessuno può padroneggiare ogni aspetto dell’AI. Abbiamo creato Regolo per offrire uno strumento accessibile e solido, costruito su semplicità, trasparenza e rispetto per il lavoro degli sviluppatori».

Il sito ufficiale è attivo su https://regolo.ai