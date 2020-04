Arrow Electronics aggiunge le soluzioni Actifio al proprio portfolio

Arrow Electronics ha siglato un accordo di distribuzione in Italia con Actifio, che si occupa di multi-cloud Copy Data Management.

Già attivo nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), Benelux, Iberia, Francia, Regno Unito e Irlanda, l’accordo ha l’obiettivo di supportare i rivenditori Arrow, mettendo a loro disposizione una data platform per la gestione e la crescita dei loro dati, in ambienti sia ibridi che multi-cloud.

Actifio è una soluzione di Copy Data Management già presente sul mercato, che mira ad aiutare le aziende a tenere il passo con la velocità del business.

Michele Puccio, Sales Director Arrow Enterprise Computing Solutions Italia

«Tutte le organizzazioni, anche quelle italiane, oggi si trovano a dover gestire la crescita esponenziale dei dati, con costi associati sempre più onerosi. Al contempo hanno bisogno di una tecnologia su cui poter contare per accedere alle informazioni in maniera immediata, sia in ambienti on-premise che in cloud» ci spiega Arrow.

«Con Actifio, le imprese possono contare su una soluzione totalmente software, indipendente dall’hardware, in grado di gestire i dati nell’interezza del loro ciclo di vita mediante le funzioni di creazione e gestione delle loro copie».

Secondo Francesca Cieloscuro, Regional Sales Director di Actifio Italia, Arrow si impegna da sempre a fornire ai rivenditori soluzioni avanzate e innovative, al fine di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.

«Il nostro accordo con Actifio ci consente di dare ai rivenditori una potente piattaforma multi-cloud che garantisce ridondanza e disponibilità continua dei dati, anche in caso di calamità» ha sottolineato Michele Puccio, Sales Director di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia.