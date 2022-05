Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha firmato un accordo paneuropeo con Cycloid, vendor specializzato in processi DevOps e servizi di hybrid cloud.

Per questo vi sarà un’integrazione dell’intero portfolio di prodotti in ArrowSphere, la piattaforma di gestione delle applicazioni cloud di Arrow.

Le soluzioni Cycloid sono state inserite in ArrowSphere per consentire ai partner di canale di semplificare l’adozione della metodologia DevOps e dei servizi hybrid multi-cloud su larga scala.

Queste applicazioni forniscono governance, implementazione e gestione centralizzata delle attività operative di ogni giorno, per migliorare la developer experience e l’efficienza delle funzionalità nel nuovo percorso hybrid e multi-cloud, grazie all’utilizzo di una singola dashboard.

Le soluzioni Cycloid sono progettate per ridurre la necessità di disporre di risorse specialistiche che sono sempre più difficili da ricercare.

Gli strumenti Cycloid forniscono la collaborazione necessaria per ridurre il time-to-market di nuove funzionalità e applicazioni, aumentando i profitti per i partner di canale e contribuendo allo stesso tempo, a massimizzare gli investimenti sui servizi offerti dalle piattaforme cloud.

Patrice Roussel, VP Cloud EMEA Enterprise Computing Solutions Arrow, ha dichiarato: “Le tecnologie DevOps sono state tradizionalmente di dominio dei partner di canale di grandi dimensioni”.

“Ad esempio come i principali system integrator, il che ha comportato la perdita di opportunità per i rivenditori di piccole e medie dimensioni e i fornitori di servizi gestiti”.

“Crediamo che la nostra collaborazione con Cycloid garantirà un portfolio di soluzioni che risolve molte delle complessità associate a DevOps e hybrid cloud, offrendo velocità di implementazione, affidabilità e capacità di crescere con rapidità”.

Benjamin Brial, Founder di Cycloid, ha evidenziato: “La combinazione di ArrowSphere e Cycloid fornirà un portale end-to-end per aiutare a rispondere alle esigenze di DevOps, FinOps e hybrid multi-cloud”.

“Se i partner di canale vogliono rispondere alle esigenze dei loro clienti in tema di DevOps e hybrid cloud ma non sanno come iniziare o sentono di perdere efficienza nei loro processi, Cycloid ha la risposta”.

La piattaforma ArrowSphere aiuta i partner di canale a gestire, differenziare e rendere scalabile il proprio business in cloud.

Il marketplace di Arrow include i principali provider di hyperscale, nonché servizi di cloud public e private di software IaaS, PaaS, SaaS.

La piattaforma fornisce una valutazione end-to-end per tutta la durata dei servizi in cloud con funzionalità come il provisioning automatizzato, l’integrazione completa della fatturazione, la creazione di report e l’analisi previsionali.

ArrowSphere offre anche servizi integrati di DevOps e storefront personalizzabili che consentono ai consumatori di gestire le proprie transazioni.