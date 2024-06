L'informatica è la tua passione? Entra nel mondo del lavoro con il corso Hackademy

Secondo l’Osservatorio delle Competenze Digitali, in Italia c’è una richiesta di oltre 100.000 risorse in ambito tech. Le aziende sono alla continua ricerca di personale, ma non ci sono abbastanza risorse disponibili.

L’Hackademy di aulab porta avanti una mission ben precisa: chiunque, a prescindere dal background, abbia voglia di riqualificarsi professionalmente ed avviare una nuova carriera nell’ambito IT, trova nel corso Hackademy di aulab un percorso di formazione efficace con una rapida curva di apprendimento.

Il corso prevede lezioni teoriche al mattino all’interno dell’aula virtuale, nella quale gli studenti possono interagire con i docenti e i compagni di corso, ed esercitazioni pratiche di difficoltà crescente nel pomeriggio. Durante le ultime settimane di corso si realizza un progetto finale in team per facilitare il processo di crescita professionale basato sul confronto continuo con il costante supporto dei tutor.

Oltre a questo, è possibile anche accedere ai materiali didattici, sempre disponibili gratuitamente on-demand, per dare agli studenti la possibilità di recuperare le lezioni perse o approfondire degli argomenti.

Il metodo d’insegnamento aulab, validato in anni di esperienza e sperimentato con successo già da oltre 700 studenti, consente l’inserimento nel mondo del lavoro in soli 3 mesi di corso intensivo online. Una volta completato il corso Hackademy, gli studenti vengono supportati dai career advisor di aulab per essere facilitati nell’inserimento del mondo del lavoro.

Il valore aggiunto è dato dal servizio di job placement costituito da:

incontri one to one per guidare lo studente sin dall’inizio del suo percorso in Hackademy;

lezioni dedicate su come creare un curriculum e un profilo LinkedIn efficace;

sessione focalizzate su come prepararsi ai colloqui tecnici;

; inserimento dei profili degli studenti all’interno della piattaforma recruiting aulab con più di 100 aziende alla ricerca di candidati in tutta Italia;

outboarding e supporto dopo il corso per restare aggiornati sulle opportunità offerte dalla aziende partner.

È proprio grazie alla piattaforma di recruiting che aulab può vantare un servizio di placement con un tasso di collocamento del 95%, di cui il 73% entro 60 giorni dalla conclusione del corso. (Calcolato su un campione di 134 studenti che hanno frequentato il corso nel secondo semestre 2020.)Il 70% degli studenti del corso Hackademy non ha conseguito una laurea o un master in informatica, confermando come il corso Hackademy rappresenti un’opportunità anche per chi abbia solamente una passione per l’informatica (o voglia intraprendere una carriera nel settore ICT perché non soddisfatto dell’occupazione attuale) ma non abbia proseguito gli studi accademici. Questo viene sottolineato anche dall’età media dei partecipanti al corso, che si assesta sui 29 anni, con il 64% degli studenti che rientra nella fascia tra i 24 e i 36 anni.

Se anche tu cerchi una svolta per la tua carriera oppure desideri dare una direzione alla tua passione per l’informatica, iscriviti al prossimo corso!

Vuoi saperne di più? Lo staff di Aulab è sempre disponibile per fornirti eventuale supporto: puoi contattarlo online oppure via telefono, al numero 3926024621